PSVは、土曜日にADOデン・ハーグに喫した屈辱的な1-2の敗戦からの雪辱を狙う。火曜日にはチャンピオンズリーグのリーグフェーズでFCポルトとのアウェー戦に臨み、汚名を返すチャンスがある。ピーター・ボス監督は、21時にキックオフする一戦の先発メンバーを発表した。

ボス監督に守備陣の不安はない。ポルトでの試合ではマチェイ・コヴァールがゴールを守り、PSVの両サイドバックには右にセルジーニョ・デスト、左にフィリップ・コスティッチが入る。ポルトガルでは、ルシャレル・ヘールトロイダと、アルマンド・オビスポに代わるヤレク・ガシオロフスキがセンターバックを組む。

佐野航大とマウロ・ジュニオールが、今回もPSVの中盤をコントロールする役割を担う。ADOデン・ハーグ戦で退場処分を受けたスフェン・マイナンスは、中盤とアウェーチームの前線をつなぐ役割を任される。

月曜日に明らかになった通り、ファン・ボメルはポルトとのアウェー戦に出場できるコンディションではなく、ポルトガルにも帯同していない。そのため、ADO戦ではベンチスタートだったイヴァン・ペリシッチが左ウイングに入る。右サイドにはエスミル・バイラクタレヴィッチが先発し、コンディションを回復したフース・ティルがボス監督の4-2-3-1システムで最前線を務める。

FCポルトの先発メンバー：ディオゴ コスタ、アルベルト・コスタ、ベドナレク、キヴィオル、サヌシ、フローホルト、ロサリオ、ヴェイガ、ペペ、サム、ピエトゥシェフスキ

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PSVの先発メンバー：コヴァール、デスト、ヘールトロイダ、ガシオロフスキ、コスティッチ、佐野、マウロ・ジュニオール、マイナンス、バイラクタレヴィッチ、ティル、ペリシッチ。