ピーター・ボス監督が土曜午後、PSVのADOデン・ハーグとのアウェー戦で激怒した。PSVを率いるボス監督は51分、タッチライン際でジェイレン・ホーキンスと言い争いになった。

発端はハーフタイム直後の異例の場面だった。PSVのGKマチェイ・コヴァージュは、佐野航大が負傷の治療を受けられるよう、意図的にボールをタッチラインの外へ出した。

しかし、結局治療は行われず、ADOはその後、ボールを返さずに自分たちで保持し続けた。これにPSV側は不満を抱き、ボス監督はそのときタッチライン近くにいたホームチームの背番号17、ホーキンスに説明を求めた。

この言い争いが起きたとき、PSVはデン・ハーグでの試合にすでに苦しんでいた。スフェン・マイナンスがレッドカードを受け、ボス監督のチームは後半を10人で戦わなければならなかった。

そのマイナンスは、試合序盤には先制点を挙げていた。21分、マウロ・ジュニオールからパスを受けたフース・ティルの見事なクロスに合わせ、鮮やかにゴールを決めた。

しかし、ハーフタイム直前にPSVを立て続けにアクシデントが襲う。まずティルが負傷でピッチを離れ、続く43分にはマイナンスがADOのペナルティーエリア内で大幅に遅れたスライディングを仕掛け、2枚目のイエローカードを受けた。

後半、ホームチームは反撃の好機と見て、55分に同点に追いついた。約20メートルの距離からユホ・キロが放ったシュートがマウロ・ジュニオールのかかとに当たってコースを変え、コヴァージュはなすすべがなかった。スコアは1-1。記事公開時点で試合は続いていた。