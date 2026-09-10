PSVのピーター・ボス監督は木曜夜のシャフタール・ドネツク戦での1-1の引き分けを複雑な思いで振り返った。アペルドールン出身の指揮官は前半の出来の悪さを悔やむ一方で、最終的にはチャンピオンズリーグで勝ち取った勝ち点1の価値も認めている。

「これ以上の結果に値したとは思わない」と、現実的なボス監督はZiggo Sport.のカメラの前で切り出した。「前半は相手の方が良くて、後半は我々の方が良かった。だから妥当な結果だ。特にボール保持の面で十分ではなかったし、ボールをあまりにも早く失っていた。自分たちのプレーに落ち着きがなかった」

「何人かの選手にとってはこれがチャンピオンズリーグでのデビューだったし、もしかするとその雰囲気に圧倒されていたのかもしれない。ただ、前半はボールをうまく動かす良いチームと戦っていたとも言わないといけない。落ち着いてボールを保持し、技術のある選手がそろったチームだった」

PSVはグレイケル・メンドーサのゴールで0-1とリードを許してハーフタイムを迎えた。「なかなか圧力をかけられなかった。相手はあまりにも簡単にそれをかいくぐってきた。後半はそこをより良くできたし、プレスのかけ方も少し変えた。相手は主にロングボールを使うようになり、そのことで我々が主導権を握れた」セルジーニョ・デストが後半開始直後に1-1とし、これが最終スコアとなった。

ボス監督は後半の自チームについて「ボール保持がより安定していた」と評価した。「まだデータは見ていないが、かなり多く走ったことが分かるはずだ。ただ、それが常に良いという意味ではない。自分たちが望むコントロールは、ボールを持っている時にこそ欲しいものだ。それがあまりにもできなかった。あまりにも早くボールを失えば、当然走る量もかなり多くなる」

「選手たちがこの批判を理解しているかは分からない。でも、そうだと思う。なぜなら、これはいつも話していることだからだ。試合後には、これは妥当な結果だと伝えたし、我々にとっては失望かもしれないとも言った。一方で、初戦としてはこの4年間でベストの結果でもある」

PSVは2023年のチャンピオンズリーグ開幕戦でアーセナルに0-4で敗れた。1年後には、アイントホーフェンのクラブはユヴェントスに3-1で敗戦。昨季はユニオン・サン＝ジロワーズとのホーム開幕戦が「必勝」と位置づけられていたが、PSVはほとんど見せ場のない夜に1-3で敗れ、ナポリ戦（6-2）とリヴァプール戦（1-4）で記憶に残る勝利を挙げたにもかかわらず、最終的に中間ラウンド進出も果たせなかった。

ボス監督はボール保持時のプレーには不満を示した一方で、守備面については前向きに捉えている。チームは多くのチャンスを与えなかった。「それは間違いなく称賛に値する」と同監督は語る。「これだけ多くボールを失うと、いつも簡単というわけではない。それでも選手たちは本当によくやってくれたし、しっかり守ってくれた」とボス監督は述べた。



