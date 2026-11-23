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バレンタイン・ドリーセンは、ルベン・ファン・ボメルのプレーを毎週楽しんでいる。『デ・テレグラーフ』のサッカー部門責任者は『キックオフ』で、このウイングが近くPSVを去ると予想した。

「ファン・ボメルは驚くほどの速さで成長している。スピードがあるだけでなく、ボールもコントロールできる。視野もかなり広い」と、ドリーセンはPSVのアタッカーを見る楽しさを語った。

「ただ、彼は年末にはいなくなると思う」と、エールディビジを追うドリーセンは、ファン・ボメルが今季終了後にPSVを去ると予想。「どの主要リーグでも通用する。イングランドでもスペインでも関係ない」

「PSVにとってクラブ史上最高額での売却になるだろう」とマイク・フェルウェイも付け加えた。ドリーセンは、ファン・ボメルがすでにコーディ・ガクポを上回っているかと問われ、「ガクポの方が決定力がある。だからプレーの結果という点では少し上だ」と答えた。

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「ファン・ボメルの方が速い。ガクポは中に切れ込むタイプだ。ただ、ファン・ボメルもその点はまだ伸ばせる。彼の方がずっと若いからね」と、ドリーセンは22歳のウイングに大きな期待を寄せる。

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「ファン・ボメルのプレーには感心している。NEC戦で対峙した若い相手がまるで駄目だったのは分かっている。それでも、オランダ代表で途中出場すれば、何かが起きる」

「それに、いいところがもう一つある。いつか裏目に出るだろうが、彼には鋭さと激しさがある。その点では父親に少し似ている」と、ドリーセンは父マルク・ファン・ボメルに言及。「もちろん、カードをもらうことになるだろう。苛立ちを隠せないからね」

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ファン・ボメルとPSVの契約は2030年半ばまで。『トランスファーマルクト』は、この若きアタッカーの市場価値を1800万ユーロと評価している。

サイドを主戦場とするファン・ボメルは、PSVでここまで24試合に出場して9得点を記録。さらに6アシストを挙げている。