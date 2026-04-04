PSVのファンは、劇的なスタートを受けて一斉に同じ交代を要求：「彼を交代させろ！」

PSVのファンたちは、PSV対FCユトレヒトの優勝を左右する一戦となる可能性のある試合の最初の20分間を呆然と見つめていた。アイントホーフェンでの試合は、開始わずか13分でアウェイチームが0-2とリードしており、その責任はとりわけ一人の選手に問われている。

試合開始直前、PSVはアルマンド・オビスポがウォーミングアップ中に負傷したことを発表した。彼の代役として、ヤレク・ガシオロフスキがメンバーリストに名を連ねた。





しかし、このスペイン人ディフェンダーは、これまでのところアイントホーフェンのクラブファンに非常に弱い印象を与えている。ソーシャルメディア上では、彼のプレーに対する否定的な反応が殺到している。

アルテム・ステパノフとジヴァイ・ゼキエルが、PSVの2得点を挙げた。特にFCユトレヒトの2点目では、PSVのセンターバックのプレーが酷かった。ステパノフのヘディングシュートに対して、彼はあまりにも積極的に飛び出してしまい、その結果、ゼキエルがゴールキーパーのコヴァールに向かってそのまま走り抜けることを許してしまった。

「ガシオロフスキのあのプレーは理解不能だ！」と、あるユーザーがXで罵倒している。「ガシオロフスキを交代させろ」と別のユーザーが書き込む。「これはペリシッチの責任だが、ガシオロフスキも酷い」とまた別のユーザーが指摘する。

「なぜあんなに飛び出すんだ？」と、この22歳のマークマンについてさらに書き込まれている。「守備陣は完全に無防備だ」という声も上がっている。