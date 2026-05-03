ピーター・ボス監督は、アヤックス対PSV（2-2）の試合後、カスパー・ドルベルグを絶賛した。28歳のストライカーは数週間ぶりの先発で、PSV守備陣を苦しめた。

「今日は良いプレーをしていた。ボールキープが安定し、パスを受ける起点としても機能していた。まさに私が知っているカスペルだ」と語った。

これは現在PSVを率いるボス氏が、かつてアヤックスでドルベルグを指導した時期を指す。その下でドルベルグは海外挑戦前にキャリアベストの時期を過ごした。

「今日は驚いた。あれからもう10年も経つのか」とボスは続けた。「彼は本当に良かった。彼を止められなかったのは、やはり我々の問題だ」

「1対1の状況を作ってしまった。ヤレク（ガシオロフスキ）を中盤の選手にマークさせ、前線へ押し上げたからだ。ライアン（フラミンゴ）をドルベルグに対して頻繁に孤立させてしまった」。 ロングボールが入ったとき、ドルベルグが背後にフラミンゴを置いた状態でボールを受ける瞬間、ミッドフィルダーがすぐに飛び込むべきだった。

「MFが離れすぎると毎回1対1になる。今日はドルベルグがうまく対応していた。後半は改善し、セカンドボールの争奪が激化し、ドルベルグへのプレスも強まった」

ドルベルグは現在アヤックスで苦境に立たされている。ガルシア監督は土曜の彼のプレーを評価したが、アルゲメン・ダグブラッド紙は今夏にアムステルダムを去る可能性を報じた。