PSVのデ・ブライネへの接近について、ファン・デル・ハイプが明確な見解

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レネ・ファン・デル・ハイプは、PSVとケヴィン・デ・ブライネの話し合いが理解できないようだ。番組『Vandaag Inside』の解説者は、ナポリに所属する35歳のMFはすでに全盛期を過ぎたとみている。

「特別な選手だ。だが、マンチェスター・シティで力を使い果たした」とファン・デル・ハイプは、デ・ブライネがフリーデンロテライ・エールディビジでプレーする可能性があるとのニュースに反応した。

「もう一人のあいつはうまくやっている。東側諸国出身のペリシッチだ」とヨハン・デルクセンが話に加わった。「彼は本当によくやっている」

スポーツマーケターのクリス・ウールツは、ファン・デル・ハイプの見方に同意しなかった。「デ・ブライネは35歳だ。PSVでもまだ十分にやれるよ。今はナポリで1150万を稼いでいる」

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「オランダリーグなら、ああいう優れた選手たちもまだやれる。レベルの高いリーグでは、もうそれを続けられない」とデルクセンは、デ・ブライネとPSVをめぐる議論に付け加えた。

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木曜朝、オランダの新聞各紙はデ・ブライネに関するニュースで埋め尽くされた。イタリア人記者のニコロ・スキラが、その日の早朝にイタリアから報じたためだ。

デ・ブライネが1得点を挙げたネーションズリーグのトルコ対ベルギー（1-2）の試合後、関心について質問を受けた。「今朝起きたら、たくさんの人から連絡が来ていた」

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「今はここにいて、自分の仕事をしている。良いシーズンを送っているし、チームを助け、試合に出られるコンディションでいられるのがうれしい」と締めくくった。「これからのことは、その時が来れば分かる」

デ・ブライネはナポリと2027年半ばまでの契約を結んでおり、さらに1シーズン延長できるオプションがある。Transfermarktは現在の市場価値を800万ユーロと見積もっている。