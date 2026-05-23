PSVのデストとペピ、W杯出場の可否が判明

『The Athletic』によると、PSVのリカルド・ペピとセルジーニョ・デストがアメリカ代表のワールドカップ最終メンバーに選ばれた。元PSVで現在はレバークーゼンのマリク・ティルマンも選出された。ポチェッティーノ監督がまもなく正式発表する。

代表戦37試合出場となるデストは2大会連続2度目のW杯となる。彼は2022年カタール大会でも右SBとして準々決勝オランダ戦（1-3敗退）に出場した。

ペピとティルマンは初出場。2人は代表でそれぞれ35試合、28試合に出場している。4年前オランダ戦で得点を挙げたハジ・ライトも招集された。

共催国のアメリカはグループステージでパラグアイ、オーストラリア、トルコと対戦。準備としてセネガルとドイツとの親善試合も予定されている。

アメリカ代表のW杯最終メンバー：

GK：マット・フリース（ニューヨーク・シティFC）、マット・ターナー（ニューイングランド・レボリューション）、クリス・ブレイディ（シカゴ・ファイヤー）

DF：クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス）、ティム・リーム（シャーロットFC）、マーク・マッケンジー（トゥールーズ）、 A・トラスティ（セルティック）、M・ロビンソン（シンシナティ）、A・ロビンソン（フラム）、S・デスト（PSV）、A・フリーマン（ビジャレアル）、J・スカリー（メンヒェングラートバッハ）、M・アーフステン（コロンバス）

MF：タイラー・アダムス（ボーンマス）、ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）、クリスティアン・ロルダン（シアトル・サウンダーズFC）、セバスチャン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス）、クリスチャン・プリシッチ（ACミラン）、マリク・ティルマン（バイエル・レバークーゼン）、ジオ・レイナ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）、ブレンデン・アーロンソン（リーズ・ユナイテッド）

FW：フォラリン・バログン（ASモナコ）、リカルド・ペピ（PSV）、ハジ・ライト（コヴェントリー・シティ）、ティモシー・ウィーア（オリンピック・マルセイユ）、アレハンドロ・ゼンデハス（クラブ・アメリカ）。