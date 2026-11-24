PSVは火曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでレアル・マドリードに1-5で大敗した。ピーター・ボス監督率いるチームにとっては期待外れの結果だ。Voetbalzoneは例年どおり、PSVの先発選手と45分以上出場した選手を採点した。
PSVは前半に好調ぶりを見せ、ルベン・ファン・ボメルが何度も脅威となった。佐野航大とセルジーニョ・デストもスペインの強豪を相手に存在感を示した。イヴァン・ペリシッチがPKを獲得し、PSVは0-1とリードして前半を終えた。
後半、ジュード・ベリンガムを中心にレアル・マドリードが攻勢を強めると、PSVはほとんどなすすべがなかった。特に佐野は隙を見せたが、チームメイトも十分な抵抗を見せられなかった。
レアル・マドリードはサンティアゴ・ベルナベウの観客を楽しませ、5-1の快勝を収めた。ボス監督と選手たちにとって、チャンピオンズリーグでの痛みを伴う一夜となり、傷を癒やす必要がある。
PSVの採点：
マチェイ・コヴァル 7
セルジーニョ・デスト 6
ルチャレル・ヘールトロイダ 5.5
アルマンド・オビスポ 6.5
フィリップ・コスティッチ 5
佐野航大 6
スフェン・マイナンス 6
パウル・ヴァナー 5
イヴァン・ペリシッチ 6
フース・ティル 6
ルベン・ファン・ボメル 7.5
エスミル・バイラクタレヴィッチ 5.5