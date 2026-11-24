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PSVは火曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでレアル・マドリードに1-5で大敗した。ピーター・ボス監督率いるチームにとっては期待外れの結果だ。Voetbalzoneは例年どおり、PSVの先発選手と45分以上出場した選手を採点した。

PSVは前半に好調ぶりを見せ、ルベン・ファン・ボメルが何度も脅威となった。佐野航大とセルジーニョ・デストもスペインの強豪を相手に存在感を示した。イヴァン・ペリシッチがPKを獲得し、PSVは0-1とリードして前半を終えた。

後半、ジュード・ベリンガムを中心にレアル・マドリードが攻勢を強めると、PSVはほとんどなすすべがなかった。特に佐野は隙を見せたが、チームメイトも十分な抵抗を見せられなかった。

レアル・マドリードはサンティアゴ・ベルナベウの観客を楽しませ、5-1の快勝を収めた。ボス監督と選手たちにとって、チャンピオンズリーグでの痛みを伴う一夜となり、傷を癒やす必要がある。

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PSVの採点：

マチェイ・コヴァル 7

セルジーニョ・デスト 6

ルチャレル・ヘールトロイダ 5.5

アルマンド・オビスポ 6.5

フィリップ・コスティッチ 5

佐野航大 6

スフェン・マイナンス 6

パウル・ヴァナー 5

イヴァン・ペリシッチ 6

フース・ティル 6

ルベン・ファン・ボメル 7.5



エスミル・バイラクタレヴィッチ 5.5

