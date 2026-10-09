PSVのスターFW、SCヘーレンフェーン戦で先発メンバーから外れる

PSVは金曜日、ホームでのscヘーレンフェーン戦でフレンドンローテライ・エールディビジを再開する。ペーター・ボス監督はすでにホームチームのスタメンを発表しており、イヴァン・ペリシッチはPSVの先発メンバーから外れた。キックオフは20:00。

フィリップス・スタディオンのゴールマウスを守るのはマテイ・コヴァール。PSVの最終ラインは右からセルジーニョ・デスト、ライアン・フラミンゴ、アルマンド・オビスポ、マウロ・ジュニオールで構成される。ペリシッチに加え、ヤレク・ガシオロフスキ、フィリップ・コスティッチ、ミケル・ブロ・ハンセン、そして代表ウィーク中にオランダ代表で離脱したルツァレル・ヘールトライダらもベンチスタートとなる。

今週、ボス監督はパウル・ヴァナーが負傷によりしばらく欠場すると示唆していた。そのため、ホームでのフリース人相手の一戦では、佐野航大、ノア・フェルナンデス、フース・ティルが中盤を構成する。

前線では、ボス監督はまだリカルド・ペピとサム・ランメルスを起用できない。そこで、直近のスパルタ・ロッテルダム戦でハットトリックを記録したスフェン・マイナンスがセンターフォワードに入る。エスミル・バイラクタレヴィッチが右から先発し、ルーベン・ファン・ボメルは左サイドでプレーする。

PSVは首位AZを追走するために勝利が必要だ。さらに、火曜日にRBライプツィヒとの一戦を控える中、チャンピオンズリーグ再開へ向けて勝ち点3は弾みになる。

PSVの先発: コヴァール；デスト、フラミンゴ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；佐野、ティル、フェルナンデス；バイラクタレヴィッチ、マイナンス、ファン・ボメル。

scヘーレンフェーンの先発: クラーフェルブール；ブラウデ、ケルステン、ウィレムセン、ザガリティス；リンデイ、クルテンス、スマンス；トレンスコウ、フェンテ、リベラ。