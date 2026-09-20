PSVのスタメン：マイナンス、ハットトリックにもかかわらず先発の座を失う

PSVは日曜、フロルシュ・フェステでFCトゥウェンテを下すという厳しいミッションに臨む。ペーター・ボスは、先週スパルタ・ロッテルダムに4-1で勝利した陣容をおおむね維持するが、カーステールクラブ戦でハットトリックを決めたスフェン・マイナンスに出場機会はない。

マテイ・コヴァルはスパルタの先制点となった0-1の場面で精彩を欠いたものの、ボスにとってそれはこのGKを外す理由にはならない。PSVの守備陣にも変更はなく、セルジーニョ・デスト、ルトシャレル・ヘールトライダ、アルマンド・オビスポ、マウロ・ジュニオールが先発に名を連ねる。

PSV戦で得点を挙げたパウル・ヴァナーと佐野航大は、トゥウェンテ戦では中盤でのコントロールを担う必要がある。アイントホーフェンから乗り込むアウェーチームでは、フース・ティルが中盤の最も前方に位置する。

ボスはスパルタ戦で大幅なターンオーバーを行い、スフェン・マイナンスをセンターフォワードで起用した。本来はMFの同選手はいきなりハットトリックを記録した。

それでもマイナンスは再びリカルド・ペピにその座を譲る。イバン・ペリシッチ（右）とルベン・ファン・ボメル（左）も、PSVの前線に復帰する。

FCトゥウェンテ先発: ウンナーシュタル；ファン・ローイ、プロッパー、ナイスタット、ブルンス；ゼルーキ、ヴァイトマン タハ；トルヴァルドセン、ヴェグホルスト、エルヤサエテル。

PSV先発: コヴァル；デスト、ヘールトライダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；ヴァナー、佐野、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。