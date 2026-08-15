ジョーイ・フェールマンが今季もPSVに残留する可能性は、日に日に低くなっているようだ。 Voetbal International によれば、以前から関心を示していたボルシア・ドルトムントは、退団希望を持ち続けているこのMFへの確信をさらに強めているという。

フェールマンは2022年1月からPSVでプレーしており、同クラブで大きな成功を収めてきた。直近3シーズンはいずれもオランダ王者に輝き、KNVBカップを2度、ヨハン・クライフ・スハールも3度制している。

現在27歳のフェールマンは、ここ数シーズンにわたってより大きなステップを踏み出したい意向を隠してこなかったが、例えばフェネルバフチェへの移籍は土壇場で破談となった。

フェールマンはこれまで、次のステップとしてラ・リーガかセリエAを希望していると公言してきた。しかしドルトムントという非常に魅力的な選択肢が、潜在的な新天地のリストに加わることになった。

今週にはすでに、ドルトムントがフェールマンを真剣な選択肢と見ていることが明らかになっていた。また、2028年半ばまでとなっている現行契約に、約2000万ユーロで移籍できることを定めた条項が盛り込まれていることも判明した。

ただしその条項は「8月20日前後」に失効するとVIは伝えており、そのため今後については間もなくはっきりする見通しだ。「ドルトムントはすでにフェールマンに確信を抱いているようだと、複数の情報筋が認めている」と同誌は記している。

「関心は非常に本格的だ。（監督の）ニコ・コバチは内部で、このオランダ人選手を自身のチームに加えたいという希望を表明している。ドイツの情報筋によれば、ドルトムントはこの夏ここまで20歳未満の選手しか獲得していないため、クロアチア人指揮官は経験値のあるMFを探しているという」

ドルトムントは今夏の移籍市場でここまで、コンスタンティノス・カレツァス（18、KRCヘンク）、ジョアン・ガドゥ（19、レッドブル・ザルツブルク）、カウアン・プラテス（18、クルゼイロ）、ジャスティン・レルマ（18、インデペンディエンテ・デル・バジェ）を補強している。

「コバチが求めているのは、すぐに戦力になるゲームメーカーだ。そして彼はフェールマンをまさにそういう選手だと見ている。特にフェールマンのパスは、キックでドルトムント前線のスピードあるランナーを生かせる点も含め、最大の長所の一つだ」

また、フェールマンのセットプレーもドイツの強豪クラブでは大きな長所と見なされている。加えて、彼のプレーにおける守備面での弱さは、コバチのシステムにおける3センターバックによってカバーできるという。

「コバチだけでなく、スポーツディレクターのニルス＝オーレ・ブックもフェールマンの大ファンだ。2人はすでに内部で、このオランダ人選手をジグナル・イドゥナ・パルクに迎え入れることに賛成だと示している」と、Voetbal Internationalは伝えている。

土曜日、ASローマとの親善試合の前後に、クラブは「フェールマン」の件をあらためて取り上げる可能性が高いという。もしラース・リッケンCEOもゴーサインを出せば、クラブはフェールマン本人の説得にも乗り出さなければならない。 PSVのフェールマンは土曜日のエクセルシオール戦で先発する。