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PSVはフィリップ・コスティッチとルベン・ファン・ボメルの得点で、ゴー・アヘッド・イーグルスとのフリーデンロテライ・エールディヴィジの試合を前半終了時点で2-0とリードしている。しかし、2点目が認められるべきだったかは疑問だ。

2点目の直前、PSVのベンチ付近でボールがピッチの外に出た。ボスがボールを受け止め、すぐにコスティッチに渡すと、コスティッチが素早くスローイン。その攻撃からファン・ボメルのゴールが生まれ、2-0となった。

ハーフタイムには、『フリーデンロテライ・エレトリビューン』で、ESPNの出演者たちがこの場面について議論した。ロナルド・ワーテルレウスは「2点目では、ボスがかなり重要な役割を果たした」と切り出した。

「番組の冒頭で、PSVの選手はほぼ全員がすでに一度は得点していると話したけど、ペーター・ボスもこれでアシストを記録した。大したものだね」とワーテルレウスは冗談めかして語った。

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司会のアレタ・レイデルマイヤーは、規則上は認められないと指摘した。ボールボーイによる遅延行為を防ぐため、現在はスローインの前に選手がピッチ脇のコーンに置かれたボールを取らなければならない。

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「規則上は認められない」とワーテルレウスも同意する。「でも、これを問題にする人はいないと思う。それでいいとも思う。プレーの精神に照らせば、これは遅延行為とはまったく関係がないからね」

マルシアーノ・フィンクも同意した。「自分のところにボールが来たら、味方の選手に渡すのはごく普通のことだと思う。ボールが体に当たったのに、何もしてはいけないからと両手を上げて立っている姿を想像してみてほしい。それはとてもおかしいだろう」

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ワーテルレウスは最後にこう述べた。「あの規則はすべて遅延行為を防ぐために作られたものだ。規則の文言どおりに考えれば、これを問題視する人もいるだろう。でも、個人的には面白いと思う。ペーター・ボスもアシストを記録した人たちのリストに載ったんだから」