PSVのアーネスト・スチュワート技術部長が、日曜朝の『Goedemorgen Eredivisie』（ESPN）で明かしたところによると、ルベン・ファン・ボメルはアヤックス対PSVの試合後、アムステルダム勢のロッカールームを訪れていた。

ファン・ボメルは土曜日、アーロン・ボウマンに激しいファウルを見舞い、ボウマンはその後病院へ搬送された。ピッチ上ではすぐに小競り合いが起き、PSVの左ウイングはイエローカードだけで済んだように見えた。

スチュワートはこの朝の番組で、ヨハン・クライフ・アレーナでの大一番でファン・ボメルが騒動を引き起こした瞬間、自分は何をしていたのかと問われた。「下に降りていって、落ち着かせる必要があるかどうかを見ていた。でも、その必要はなかった」

「いずれにせよ、我々はピッチに立ち入るべきではないと思う。冷静さを保つよう努めないといけない。それがあらゆる人に対する一つの手本にもなるからだ」と、PSVで技術面の最終責任者を務めるスチュワートは付け加えた。

一方でスチュワートは、ビッグマッチが多くの場合、緊張感を伴うものだという点には理解を示している。「シーズンの序盤でもそうだ。誰もがチームの成長を模索している。いろいろなことが重なる。我々はピッチに立ち入ってはいけない。ピッチ内では多くのことが起こるが、そこは審判の役目だ」

ファン・ボメルは試合終了のホイッスル後、かなり落ち込んだ様子を見せていた。スチュワートは、ピッチ上での振る舞いに対する一種の償いとして、PSVのウイングアタッカーが取った行動を明かした。

「彼は試合後、謝罪するためにアヤックスのロッカールームに入った。そこでは感情もこみ上げていた」と、PSVの技術部長はアムステルダムでの波乱含みの大一番を振り返り、締めくくった。