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ケヴィン・デ・ブライネはPSVに加入するのか。ここ数日、アイントホーフェンとその周辺で最大の関心事となっている。Sporzaの記者ピーター・ファンデンベンプトはNOSに対し、ナポリの35歳MFには今も多くの能力があると語る一方、その「強い個性」に警鐘を鳴らした。

デ・ブライネは以前からナポリで不満を抱えている。マッシミリアーノ・アッレグリ監督の下では、その攻撃面の能力が十分に生かされていないようだ。このベルギー代表選手はPSVからの具体的な関心に前向きな反応を示している。加入すれば、ナポリとは違い、攻撃的なチームでプレーすることになる。

さらに、アイントホーフェンはデ・ブライネ一家が居を構えたいと考えているハッセルトから車でわずか1時間の距離にある。総じて、兆候は前向きだ。「さまざまな要素を少しずつ組み合わせ、すべてを考え合わせれば、ケヴィン・デ・ブライネにとって不自然ではない最後の一歩に思えます」とファンデンベンプトは結論づける。

「自宅に近くなることは、特に妻のミシェル・ラクロワにとって重要です。ナポリの慌ただしさに比べて落ち着いた生活ができ、サッカーも彼にぴったりです。ナポリで現在求められているプレーより、攻撃的で、前向きで、自由です」

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ファンデンベンプトは、デ・ブライネがPSVにとって「非常に大きな戦力」になると確信している。「代表戦で見たでしょう。コンディションが良く、ベルギー代表でのファン・ボメルの哲学のように、自分が賛同する考え方の下で気持ちよくプレーできれば、彼は今も最高の状態です」。直近の代表戦期間には、デ・ブライネは トルコ 戦で得点し、 イタリア 戦でアシストを記録した。

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「状況を見抜く力は、今も全盛期と変わりません」とファンデンベンプトは続ける。「素早く見て判断し、プレーに移す力。パスの正確さ。そして何より、彼が常に持っていたリーダーシップと勝利への執念です。勝つためなら何でもします」

それでも、PSVに対しては警告もある。「デ・ブライネが加われば、PSVのロッカールームに強い個性が持ち込まれます。扱いやすい選手ではありません。物事がうまくいかないと、厄介な存在にもなり得ます」

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「それを腕を振るしぐさではっきり示しますし、シティでグアルディオラと、ベルギー代表でマルティネスとそうしたように、ピッチ上で監督と衝突することも恐れません。ロッカールームはそれに対応できなければなりません。ただ、そうした対応には、ベルギー人よりオランダ人のほうが向いているかもしれないと思います」とファンデンベンプトはNOSに語った。

デ・ブライネはナポリで何度か悪い形でニュースになっている。FCポルト戦では、元アヤックスのFW ロレンツォ・ルッカ と衝突。ビジャレアルに敗れた後には、デ・ブライネとアッレグリの間の緊張がすでに 頂点に達していた 。さらにデ・ブライネは、アッレグリの守備的な戦術について、公の場で繰り返し否定的な発言をしている。