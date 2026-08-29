PSVのテクニカルディレクター、アーネスト・スチュワートには、なお数日間の慌ただしい日々が待っている。複数の信頼できる情報筋が『Eindhovens Dagblad』に伝えたところによると、有望株ジョエル・ファン・デン・ベルフはセルティック移籍に近づいている。さらにサミ・ウアイサ、アヨニ・サントス、サム・ラマースはPSVに加わるべく動いている。

スコットランド勢がこのMFに実に400万ユーロを支払う用意があるため、PSVとセルティックはファン・デン・ベルフの移籍で合意に達しつつあるようだ。19歳の逸材はPSVのトップチームに属しており、アイントホーフェンでは2028年半ばまでの契約を結んでいた。

ファン・デン・ベルフはこれまでトップチームで6試合に出場し、プレー時間は合計154分。ヨングPSVでは39試合に出場し、11ゴール4アシストを記録している。

新戦力が加入へ

ペーター・ボス監督はすでにフィリプ・コスティッチ、スフェン・マイナンス、佐野航大、ルシャレル・ヘールトライダ（レンタル）という4人の新戦力を迎えている。ただ、これで終わりにはならない可能性が高い。PSVは移籍市場最終盤に入っても、ウアイサ、ラマース、サントスの獲得を狙っている。

ラマースはFCトゥウェンテからの加入が見込まれているが、同クラブではジョン・ファン・デン・ブロムの下でCFの第3候補となっている。PSV番の記者リック・エルフリンクによれば、交渉はなお続いており、現時点で合意間近という状況ではない。

サントスもまた、ボスのスカッド強化に向けたターゲットとされている。今月初めには、この21歳MFに対するオファーが拒否された。移籍ジャーナリストのムニール・ブアリンによると、その提示額は「数百万ユーロ」だったという。

ロッテルダムのクラブは、下部組織出身のこの選手に対して約500万〜550万ユーロを得たい考えだ。サントスは土曜日のエクセルシオール戦に向けたスパルタ・ロッテルダムのメンバーから外れている。指揮官のロヒール・メイエルはESPNに対し、その理由について、本人の気持ちがこの試合に向いていないためだと明かしている。

最後に、PSVはなおウアイサの獲得も狙っている。アイントホーフェンのクラブは、NECの右ウイングに800万ユーロを支払う用意があり、選手本人はすでに現王者と個人合意に達している。



