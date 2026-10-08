ルベン・ファン・ボメルは、PSVでの目覚ましい成長が（冬の）移籍という形で報われる可能性がある。Mana Sport Romaによれば、先にGazzetta dello Sportが報じていたローマの関心が、今回あらためて確認されたという。

ファン・ボメルは昨季の大半を重いひざの負傷で欠場したが、今季はPSVで最も大きな影響力を持つ選手の1人となっており、オランダ代表でもすでに見事なデビューを飾っている。

一方のローマは、以前から新たな左ウイングを探している。ジャッロロッシはこの夏、メイソン・グリーンウッド、クライシェンシオ・サマーフィル、エンドリッキに具体的な関心を示していたが、移籍はことごとく実現しなかった。セリエA首位の同クラブは、冬にあらためて戦力補強を目指している。

この夏の移籍市場で、エンドリッキはローマにとって最後のターゲットだった。一時的なスタディオ・オリンピコ行きは時間の問題と思われていたが、レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督がその退団に待ったをかけ、ベルナベウでの出場機会を約束した。

しかし、エンドリッキはほとんどプレーできておらず、現在はレアルが期限付きかどうかを問わず放出を容認する構えだという。イタリアでの報道によれば、ローマは再挑戦を望んでいるが、ブラジル人FWの獲得が不可能と判明した場合、ファン・ボメルが有力候補として浮上する。

22歳のリンブルフ出身者は2030年半ばまで契約を結んでおり、PSVが移籍に協力する可能性は一見すると低そうだ。ファン・ボメルの市場価値は1800万ユーロとされているが、要求額はおそらくそれを大きく上回るだろう。

エンドリッキとファン・ボメルに加え、ルイス・エンリケ（ゼニト・サンクトペテルブルク）とジョルジ・クヴェルナゼ（フロジノーネ）もローマ移籍の可能性が取り沙汰されているが、現時点では彼らはC案、D案と見なされているようだ。