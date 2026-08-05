PSVにクハイブ・ドリウエシュへの数百万ユーロ規模のオファーが届く

レンジャーズがクハイブ・ドリウエシュ獲得に向けて最初のオファーを提示したと、デ・テレグラーフが水曜日に報じた。PSVはそのオファーを拒否した。アイントホーフェンス・ダフブラットによれば、これは数百万ユーロ規模のオファーだという。

スコットランドのクラブによるオファーの正確な金額は報じられていない。おそらくPSVは、24歳のアタッカーに対して700万～800万ユーロほどを受け取りたいと考えているようだ。

移籍ジャーナリストのムニル・ブアリンは、レンジャーズが近く条件を改善したオファーを持って再び動くと予想している。ブアリンは水曜日の早い段階で、ドリウエシュに本格的な関心を示しているのはレンジャーズだけでなく、レッドブル・ザルツブルクでもあると報じていた。さらにEDは、バーンリーの名前も加えている。

ドリウエシュ自身は、キャリアにおける新たなステップに前向きだという。PSVも移籍に否定的ではないが、モロッコ代表に対してはやはり数百万ユーロの金額を求めている。ウイングのこのアタッカーは2029年半ばまでフィリップス・スタディオンとの契約を残しており、Transfermarktによれば市場価値は約700万ユーロとされている。

ドリウエシュへの関心は今に始まったことではない。以前にはNEC、ジェノア、セルタ・デ・ビーゴが行き先候補として挙がっていたが、いずれのクラブもPSVから実際にこのアタッカーを引き抜くことには成功しなかった。

ドリウエシュは2024年夏、約350万ユーロでエクセルシオールからPSVへ移籍した。それ以来、PSVで公式戦61試合に出場。その中で12ゴール10アシストを記録している。