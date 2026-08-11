ルシャレル・ヘールトライダのPSV移籍の可能性が、再びわずかながら高まった。これは、『デ・テレグラーフ』の記者イェルーン・カプテインスが伝えたものだ。

というのも、RBライプツィヒは人数が多すぎる、しかもかなり過剰なスカッドを抱えている。現在、マルティン・デミチェリス監督の下にはトップチーム選手が34人おり、ドイツからの情報によれば、これを28人まで削減しなければならないという。

ヘールトライダは、放出候補に挙がっている名前の一つとみられている。この複数ポジションをこなせるDFは、オランダ復帰を強く望んでいることを隠していない。

現在、ヘールトライダの獲得に向けて本格的な可能性を持つエールディビジのクラブはPSVだけだという。移籍金は約2000万ユーロとみられている。PSVは最終ラインに質の上積みをもたらす補強を必死に模索している。

その必要性は、先週末のフォルトゥナ・シッタートとのシーズン開幕戦（2-2）でも改めて浮き彫りになった。ライアン・フラミンゴは、オレ・ロメニーの先制点の場面で致命的なミスを犯した。

ヘールトライダはライプツィヒと2029年半ばまで契約を残している。それでも、デミチェリスのチームが抱える過密なスカッド事情によって、今夏に退団の余地が生まれる可能性がある。PSVはその状況を注意深く見守っている。