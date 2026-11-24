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PSVとフェイエノールトがチャンピオンズリーグのプレーオフに進むために必要な勝ち点が明らかになった。Football Rankingsによると、上位24チームに入るには勝ち点10で十分だという。PSVはあと6ポイント、フェイエノールトはあと7ポイントを積み上げる必要がある。両クラブともリーグフェーズで残り4試合を戦う。

1位から8位はラウンド16に直接進出し、9位から24位はプレーオフを戦う。Football RankingsがXに記したところによると、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリー、アーセナルは第4節終了時点ですでにノックアウトフェーズ進出を決めている。第5節後には、さらに複数のクラブがこの3チームに続く可能性がある。

PSVの現状は？

PSVは現在、勝ち点4、得失点差マイナス1で24位につける。ピーター・ボス監督率いるチームは、進出圏内ぎりぎりの位置にいる。ただし、25位のボデ／グリムトも勝ち点4で、その差は極めて小さい。

PSVは火曜夜、勝ち点12で2位のレアル・マドリーとのアウェー戦に臨む。その後はアトレティコ・マドリーとのホーム戦（12月9日）、バイキングFKとのアウェー戦（1月20日）、VfBシュトゥットガルトとのホーム戦（1月27日）が残る。

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PSVはシャフタール・ドネツクとの引き分け（1-1）とFCポルト戦の勝利（0-1）で勝ち点4を獲得した。一方、RBライプツィヒ（1-0）とクラブ・ブルッヘ（1-2）には敗れている。ボス監督率いるチームは、残りの試合で2勝すれば勝ち点10に到達する。

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フェイエノールトがプレーオフに進むには？

勝ち点3のフェイエノールトは、さらに厳しい立場にある。32位につけ、得失点差はマイナス7。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームがチャンピオンズリーグのプレーオフ進出を確実にするには、少なくともあと7ポイントが必要だ。

フェイエノールトは火曜夜、勝ち点3で26位のFCポルトをデ・カイプに迎える。勝てば、直接のライバルに対して大きく前進できる。

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ポルト戦後はバイキングFK（12月8日）、ガラタサライ（1月19日）とのアウェー戦が続き、1月27日にはRBライプツィヒをデ・カイプに迎える。

フェイエノールトはリーグフェーズ初戦でバルセロナに敗れた（5-1）が、コモに勝利（3-2）して立て直した。その後はレアル・ベティス（1-0）とインテル（0-3）に敗れている。勝ち点10に達するには、残りの試合で少なくとも2勝1分けが必要だ。