PSVとフェイエノールト、1000万ユーロのアヤックス移籍を横取り狙い

アヤックスとバルト・ファン・ローイのマネジメント陣の間で、実際に最初の話し合いが行われていたと、RTV Oostが報じている。水曜日にはFCトゥウェンテがこれをまだ強く否定していた。

ファン・ローイは、アヤックスの新たな右サイドバック候補として明確に浮上している。というのも、アントン・ガーイが今夏の移籍期間中に新天地を見つける可能性が高いとみられているからだ。23歳のデンマーク人をめぐっては、現時点でアイントラハト・フランクフルトが最有力とみられている。

「それはまったく事実ではない。ファン・ローイがアヤックスと話をしたと読んだが、彼はしていない」と、ダーン・ロツは水曜日の記者対応でまだそう語っていた。「彼は右サイドでの私の相棒だから、そういうことは分かっていないといけない。彼自身、違うと言っていた。私の知る限りでは、彼の代理人もアヤックスとは話していない」

RTV Oostは現在、その話し合いは実際に行われていたと断言している。今後の期間で、FCトゥウェンテに約1000万ユーロをもたらすはずのこの移籍について、すべての当事者が合意に至れるかどうかが明らかになる見通しだ。

もっとも、横やりを入れるクラブもいる。ファン・ローイはPSVとフェイエノールトの両クラブでもリストの最上位にいるとみられている。両クラブは現時点ではトゥウェンテやファン・ローイに接触していないが、その状況はすぐに変わる可能性がある。

PSVでは、ファン・ローイがセルジーニョ・デストの後継者になる可能性がある。デストは、自身のキャリアで次のステップに進みたいという希望を隠していない。リク・エルフリンクによれば、現時点でデストを巡る動きは「静か」だが、アイントホーフェンのクラブはすでにこのアメリカ人の退団に備え始めている。

一方のフェイエノールトは、移籍が間近に迫っているヒヴァイロ・リートの適切な後継者としてファン・ローイを見ている。ASローマはすでに2500万ユーロのオファーを提示しており、才能あるサイドバックをめぐってはノッティンガム・フォレストもまだ撤退していない。