PSVで出場機会のない高額移籍選手が退団か？「夏に状況を見極める」

PSVは昨夏、スパルタ・ロッテルダムからニック・オリイを獲得するため300万ユーロを支払った。30歳のこのGKはトップチームでまだ出場していないが、今シーズン後に移籍する可能性がある。

怪我もあり、ハーレム出身の彼はトップチームデビューを果たせていない。金曜のヨング・アヤックス戦（0-1敗戦）では今季3度目となるヨングPSVのゴールを守った。

「いい気分だ。公式戦で90分間プレーしたのはずいぶん前のことで、またピッチに立てて気持ちよかった」とオリイは語った。

ESPN記者が準備はできていたかと聞くと、「いつでも準備はできている。1週間、プレーのことだけを考えている。今日出番があることは分かっていた」と答えた。

木曜のPECズヴォレ戦で状況が変わる可能性もある。「待ち望んだ瞬間だ。どうなるか分からないが、様子を見よう」

オリイは「ロッカールームで重要な役割を果たし、常に前向きに努力してきた。それが今、報われた」と語る。

PSVではチェコのマテイ・コヴァールにポジションを譲っている。「それが現状だ。毎日全力で努力するしかない。状況は変わらないが、現状に満足しているわけではない。ただ努力を続けるだけだ。今はキャリアの絶頂期。この先どうなるか、様子を見よう」

オリイが来シーズンどこでプレーするかは、まだ決まっていない。「まだ分からない。複数の方の合意が必要だから、決めていない。まずは残り4週間をしっかりと締めくくり、体調を維持したい。夏になってから考える。」