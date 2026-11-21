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PSVは土曜夜、フリーデンロテレイ・エールディヴィジで大きな勝利を収めた。ペーター・ボス監督率いるチームは、フィリップ・コスティッチ、イバン・ペリシッチ、ルベン・ファン・ボメルのゴールとアフメトジャン・カプランのオウンゴールにより、ゴッフェルトスタディオンでNECに4-1で勝利。首位の座を固め、レアル・マドリーとのチャンピオンズリーグの一戦に良い感触を持って臨む。

PSVでは、代表活動期間中に身体的な不調で予定より早く戻っていた右サイドバックのセルジーニョ・デストが「通常どおり」先発。ペリシッチも先発に名を連ね、エスミル・バイラクタレヴィッチとリカルド・ペピはベンチスタートとなった。PSVの佐野航大は古巣との対戦となった。一方、NECでは経験豊富なチャロン・シェリー、ドゥシャン・タディッチ、ブライアン・リンセンが前線を形成した。

静かな立ち上がりを経て、PSVは14分に先制した。NECの守備陣がボールを完全にクリアできず、スフェン・マイナンスが冷静にコスティッチへパス。セルビア人左サイドバックが鮮やかにファーサイドへ決め、2013年4月以来となるエールディヴィジでのゴールを記録した。

その10分後、PSVはリードを広げる。ファン・ボメルのクロスがデフェロン・フォンヴィルの腕に当たり、主審のイェルーン・マンショットはVARの介入を受けてPKを宣告。キッカーを務めたペリシッチがGKゴンサロ・クレッタスの届かないところへ決め、0-2とした。

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数分後にもペリシッチに追加点の絶好機が訪れたが、ギュス・ティルのクロスにクロアチア人選手の足はわずかに届かなかった。前半終了間際にはボス監督にとって痛手が生じ、マウロ・ジュニオールが身体を痛めてピッチを退いた。代わって18歳のノア・フェルナンデスが入った。

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この交代の直後、PSVに3点目が生まれる。ファン・ボメルが左サイドから低いボールをゴール前へ送り、カプランが不運にも自陣のゴールへ押し込んでしまった。NECにもシェリーを通じて反撃のチャンスがあったが、マテイ・コヴァージュが阻み、NECは点差を縮められないままハーフタイムを迎えた。

ボス監督はハーフタイムにデストを下げ、キリアン・シルディリアを投入した。PSVは後半の入りでミスが目立ち、NECに点差を縮める複数のチャンスを与える。しかし、コヴァージュがタディッチ、ガブリエル・ブラス、ミチェル・バッカーのシュートを防いだ。

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カプランとティルの小競り合いで両者にイエローカードが出された後、PSVは64分にNECの希望を断ち切った。広いスペースを得たファン・ボメルが相手ゴールへ向けて駆け上がり、クレッタスをかわして無人のゴールに冷静に流し込んだ。得点直後、同選手はアヨニ・サントスと交代した。

NECのディック・シュロイダー監督は残り20分、5人を同時に交代させるという目を引く采配に出た。その3分後、ホームチームはようやくリンセンのゴールで1点を返す。自身のシュートのこぼれ球を押し込んだ36歳のFWは、エールディヴィジ通算400試合目を、オランダ1部での通算125得点目で飾った。

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ナイメヘンでの得点はこれが最後となった。PSVはこの勝利で13試合を終えて勝ち点29とし、フェイエノールトとアヤックスに暫定で4ポイント差をつけている。PSVは火曜夜、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリーとの厳しい一戦に臨む。NECは期待外れの11位に位置している。