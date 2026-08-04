佐野航大は火曜夜に行われるオリンピアコスとのチャンピオンズリーグ戦で、NECの試合登録メンバーから外れた。関係者がVoetbalzoneに明かしたところによると、この日本人MFはPSVでメディカルチェックを受けるためオランダへ戻る。

佐野には以前からエールディビジのクラブと国外クラブの双方が関心を寄せていた。アヤックスとPSVも興味を示していた。『Eindhovens Dagblad』のリク・エルフリンク記者は月曜夜、NECとPSVがすでに双方とも「譲歩している」と伝えていた。

信頼できる関係者は今回、Voetbalzoneに対し、佐野がナイメヘンのクラブの試合登録メンバーに入っていないことを認めた。このMFは飛行機でオランダへ向かい、アイントホーフェンでメディカルチェックを受ける見通しだ。

当初、NECはボーナス込みで約1800万ユーロを要求するとみられていた。しかし、ナイメヘンのクラブは譲歩し、守備的MFに対してボーナス込みで1500万ユーロを受け取る見込みだという。

PSVは以前、22歳の日本人が高すぎると判断し、交渉から手を引いていた。それでもNECは今回、この重要なMFに対し、現王者への希望する移籍を認めることになった。

ディック・スロイデル監督率いるチームは火曜20時、ギリシャでオリンピアコスと対戦する。NECがクラブ史上初めてチャンピオンズリーグ予選に臨む。

ナイメヘンのクラブがこの2試合を制した場合、プレーオフではユニオン・サン＝ジロワーズまたはボデ／グリムトとの対戦が待っている。どちらが相手になるかは、その2試合の勝者によって決まる。