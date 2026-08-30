PSVとFCトゥウェンテがサム・ラマースの移籍で合意に達したと、移籍ジャーナリストのムニル・ブアリンに続いて『Eindhovens Dagblad』が報じた。ストライカーは月曜日にメディカルチェックを受ける。

PSVは以前から、トゥウェンテで構想外になっていたラマースを狙っていた。29歳の点取り屋は、エンスヘーデで第1FWから第3FWへと瞬く間に序列を落としていた。

ワウト・ウェグホルストの加入後、ティルブルフ出身のラマースはベンチに追いやられ、さらに今季のかなり早い段階でジョン・ファン・デン・ブロム監督は、ルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンク（20）を第2FWに据えることを決めた。

一方のPSVは新たなストライカーを探していた。アラサン・プレアが負傷しており、ピーター・ボス監督のもとでは純粋なFWがリカルド・ペピしかいなかったためだ。

フース・ティルも「9番」でプレーできるが、本職はあくまでMF。そのためクラブはラマース獲得の実現に全力を注いだ。トゥウェンテは当初350万ユーロを要求していたが、それは非現実的だった。

ブアリンによれば、要求された移籍金はPSVにとって「交渉の余地がなかった」という。「ここ最近でFCトゥウェンテの要求額は下がり、最終的に両クラブは現在、大筋で合意できるところまで来た」

ラマースにとって、PSVは非常に慣れ親しんだ場所だ。彼は前の10年間に同クラブの下部組織で長年プレーし、最終的にはトップチームで公式戦29試合に出場。そこで6ゴールを記録した。2020年にはほぼ1000万ユーロでアタランタに売却された。