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PSVが土曜午後のNEC戦を圧倒し、1-4で勝利したにもかかわらず、ピーター・ボス監督は試合後、ルベン・ファン・ボメルに厳しい評価を下した。

PSVは試合序盤、フィリップ・コスティッチの強烈なシュートで先制した。セルビア人DFがペナルティーエリアの外から放ったシュートは、ポストの内側に当たってゴールに入り、0-1となった。

その後、デヴェロン・フォンヴィルにハンドの疑いがあり、PSVにPKが与えられた。イヴァン・ペリシッチが確実に決め、アウェーのPSVが0-2とリードを広げた。

前半終了間際には、PSVがリードを3点に広げた。ファン・ボメルのクロスをアフメトジャン・カプランが誤って自陣のゴールへ頭で押し込み、0-3となった。

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後半、PSVはややペースを落とした。NECが攻勢を強めたことで、アウェーのPSVにはより多くのスペースが生まれる。ファン・ボメルはそれを生かし、攻守の切り替えから0-4とするゴールを決めた。

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ゴールを決め、カプランのミスも誘ったファン・ボメルだが、ボス監督は試合後の記者会見で、そのプレーに満足していなかった。

「彼はそのスピードをもっと生かせるはずだ。相手よりそれほど速いなら、もっと多くのものを引き出せる」と、ボス監督は厳しく指摘した。

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誕生日を迎えた同監督は続けた。「チームメイトはもっと彼にボールを集めるべきだが、彼自身も、危険な存在になれる状況をもっと的確に見極めなければならない」

「彼は本当に素晴らしい選手だ。今は1試合で相手を抜くのが2、3回かもしれないが、それを12、13回にしなければならない。自分の力を最大限に引き出す必要がある」と、ボス監督は締めくくった。