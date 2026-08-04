FCトゥウェンテはジョエル・ドロメルの移籍を発表した。29歳の守護神は50万ユーロでPSVから加入。PSVも公式チャネルを通じてGKとの別れを告げた。

ドロメルは2021年にPSVへ移籍して以降、正GKの座をつかむことはできず、昨季はスパルタへレンタル移籍していた。そこでブッスム出身のGKは本来の調子を取り戻し、この夏には新たな、今回は完全移籍の実現が見えていた。

というのも、アイントホーフェンではマテイ・コヴァルとニック・オライの存在により、依然としてドロメルの居場所がないためだ。一方で、トゥウェンテにはその余地がある。

トゥッカーズはドロメルを、ラルス・ウンナーシュタルとゴールマウスの座を争うにふさわしい候補と見ている。ドロメルはデ・フロルシュ・フェステで2030年半ばまでの契約にサインした。

「ジョエルはPSVでの在籍期間を通じて、常に真のプロフェッショナルとして振る舞ってきた。クラブで過ごしたさまざまな時期において、彼はいつもチームの利益を最優先にし、PSVのために全力を尽くしてくれた」と、テクニカルディレクターのアーネスト・スチュワートは語った。

「前向きな姿勢と信頼性によって、彼はチーム内で高く評価される存在だった。ジョエルの成功への貢献に感謝するとともに、FCトゥウェンテでの幸運と成功を祈っている」と締めくくった。







