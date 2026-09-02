PSVが、つい最近トップチームでデビューしたばかりのDFを送り出す

PSVはエッシェン・バッシーとの別れを発表した。19歳のサイドバックはノルウェーのビキングFKへ移籍し、2030年半ばまでの契約を結んでいる。バッシーはPSVのトップチームで1試合に出場した。

若き右サイドバックは移籍をまとめるため、水曜日にノルウェーへ向かった。De Telegraafによれば、バッシーの移籍によってPSVは少なくとも150万ユーロを手にするという。

アイントホーフェンではバッシーの契約はあと1年残っていたが、右利きの同選手はPSVでの公式戦1試合を経て退団する。

「エッシェンの献身とPSVへの貢献に感謝したい」と、テクニカルマネジャーのヤン・フェネホール・オフ・ヘッセリンクはクラブ公式サイトでコメントした。「クラブでの期間を通じて、彼は素晴らしい選手へと成長した」

「ビキングFKへの移籍によって、彼は今、キャリアにおける素晴らしい次の一歩を踏み出す。しかもそのクラブは最高レベルで戦っている。今後のキャリアで大きな成功と幸運、そして素晴らしい瞬間が数多く訪れることを願っている」と、この元FWは付け加えた。

「最初は少し慣れる必要がありましたが、ある時からうまくいくようになりました。ヨングPSVに来てからは、とても早く成長できました。この期間に感謝しています。これからは新たな章が始まります。さらに成長し、チャンピオンズリーグで多くの出場時間を得たいと思っています」と、バッシーはPSV退団に際して語った。

PSVは2022年にデ・フラーフスハップからバッシーを獲得した。ヨングPSVでのデビューはその2年後で、同DFはリザーブチームで通算34試合に出場した。AZとのヨハン・クライフ・スハールで、バッシーはPSVトップチームでデビューを果たした。

バッシーは今季、PSVと対戦することになる。というのも、ビキングFKは1月に行われるチャンピオンズリーグのリーグフェーズでアイントホーフェン勢と対戦するためだ。