PSVが譲歩、待望の補強獲得が目前に迫る模様

PSVは、移籍期間の終盤に佐野航大がフィリップス・スタディオンでプレーしていることに大きな期待を寄せていると、アイントホーフェンス・ダフブラットのリク・エルフリンク記者が伝えている。フィリップ・コスティッチについても慎重ながら楽観論がある。

PSVは先週、佐野の移籍をめぐるNECとの交渉を打ち切る決断を下した。王者はナイメヘン側の要求額を高すぎると判断した。

それでも今週になって協議は再開された。エルフリンク記者によれば、両クラブは「互いに譲歩する」見込みだという。佐野はチャンピオンズリーグ予選の後にPSVへ移籍することが認められそうだ。

NECは火曜日の夜、オリンピアコスとの2試合制の第1戦に臨む。来週にはナイメヘンでの一戦が予定されている。

NECがこの対戦を勝ち抜いた場合、プレーオフではユニオン・サン＝ジロワーズまたはボデ／グリムトとの試合が待っている。どちらがこの2試合を制するかによる。エルフリンク記者によれば、PSVは8月末に佐野がアイントホーフェンでプレーしていることを期待しており、これはNECが高額大会の予選のために彼を残しておきたいと考えていることを示している。

コスティッチについても、いくらか楽観的な見方がある。アイントホーフェンのクラブは、彼の獲得をめぐってAEKアテネと争っている。ギリシャ王者は火曜日までに返答を求めていたが、期限をすでに1日延長した。コスティッチはPSV移籍に傾いているようだ。