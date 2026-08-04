PSVが譲歩、夢の補強獲得が目前に迫る

PSVは、移籍期間の終盤に佐野航大がフィリップス・スタディオンでプレーしていることに大きな期待を寄せていると、アイントホーフェンス・ダフブラットの名義でリク・エルフリンクが伝えている。フィリップ・コスティッチについても慎重ながら楽観論がある。

先週、PSVは佐野の移籍をめぐるNECとの交渉を打ち切る決断を下していた。王者はナイメヘンのクラブが求める移籍金を高すぎると判断したためだ。

それでも今週に入って協議は再開された。エルフリンクによれば、両クラブは「互いに譲歩する」見込みだという。佐野はチャンピオンズリーグ予選の後にPSVへ移籍できる可能性が高い。

火曜日の夜、NECはオリンピアコスとのホーム＆アウェー第1戦に臨む。来週にはナイメヘンで第2戦が予定されている。

NECがこの対戦を勝ち抜けば、プレーオフではユニオン・サン＝ジロワーズ対ボデ／グリムトの勝者と戦うことになる。エルフリンクによれば、PSVは8月末に佐野がアイントホーフェンでプレーしていることを期待しており、これはNECが巨額の賞金が懸かる大会の予選に向けて彼を残しておきたいと考えていることを示している。

コスティッチについても一定の楽観論がある。アイントホーフェンのクラブは、彼の獲得をめぐってAEKアテネと争っている。ギリシャ王者は火曜日までに返答を求めていたが、すでに期限を1日延長した。コスティッチはPSV移籍に傾いているようだ。