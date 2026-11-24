共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ケヴィン・デ・ブライネが月曜夜、マンチェスター・シティ対ナポリを前にした記者会見で激しく反論した。MFはイタリアの報道陣に強い不満を示した。

PSVが本格的な関心を寄せていることから、以前からナポリ退団の可能性が取り沙汰されているデ・ブライネ。妻のインタビューをイタリアの報道陣が誤って解釈したとして、不満をあらわにした。

妻はベルギーの雑誌『NINA』のインタビューで、デ・ブライネはナポリで非常に制約の多い生活を送っており、本人にとって楽しいものではないと語った。また、夫妻の間でベルギーのリンブルフに住みたいと話すことが増えていると述べていた。

デ・ブライネによれば、イタリアではこれらの発言が文脈から切り離され、移籍の噂と結び付けられた。その結果、ナポリのファンから批判を浴びることになったという。

広告 広告

「妻のインタビューを誰もきちんと読まず、そこから噂が生まれたことに腹を立てている。イタリアの報道陣がこの騒ぎを引き起こした」と切り出した。

Related Topics

次の試合 RMA UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 PSV 視聴する

「皆さんが記事を最後まで読んでいれば、誰も読んでいないようだが、妻の言いたいことが分かったはずだ。彼女の言葉は誤って解釈された」

「私はベルギーにいた（代表チームに参加中、編集部注）。そのとき、妻や家族に対するひどい反応があった。新聞やメディアに自宅の写真が載っているのも見た。あれは許されない」と続けた。

広告

「皆さんは私の私生活を知らない。私の私生活についてコメントし、あれこれ言う権利はない。私と妻にとって不快で、ストレスのかかる状況だった」と締めくくった。

デ・ブライネは火曜夜、ナポリの一員として古巣マンチェスター・シティと対戦する。試合は21時開始で、ジッゴ・スポーツで視聴できる。

広告

マンチェスター・シティ戦は、デ・ブライネにとってナポリでの最後の数試合の一つになる可能性もある。PSVとは2年契約で個人合意に達しており、現在はクラブ間の合意を待っている。