PSVはミケル・ブロ・ハンセン（17）の加入を発表した。デンマークの有望株はボデ／グリムトから加入し、3年契約にサインしている。

この若手はクラブの公式チャンネルを通じて、アイントホーフェンのクラブを選ぶのは簡単な決断だったと明かした。「大きなクラブですし、僕の将来に向けた完璧なプランを示してくれました」

ブロ・ハンセンは、以前にPSVで成長を遂げた才能ある選手たちについて言及した。「シャビ・シモンズ、ノニ・マドゥエケ、イスマエル・サイバリのような選手たちを見てください」 そしてその後、FWのブロ・ハンセンは、PSVが自分に対して描いているプランについて説明した。

「僕はトップチームにフルタイムで加わります。まずはヨングPSVで試合に出ますが、トップチームでできるだけ多くの出場時間を得られるよう戦います。始まるのが待ちきれません」とブロ・ハンセンは語った。

テクニカルディレクターのアーネスト・スチュワートは、この選手の加入を喜んでいる。「彼のことは以前から追っていて、この数カ月で接触はより密になっていました。私たちはミケルを非常に大きなポテンシャルを持つ選手だと見ており、PSVで最高の形で成長できると確信しています」

アイントホーフェンのクラブはボデ／グリムトに約300万ユーロを支払う一方、ノルウェー側は当初より高い金額を求めていた。PSVは要求額を引き下げることに成功した。

PSVは海外からの強い関心があったにもかかわらず、ブロ・ハンセンを説得することに成功した。5月末にはアヤックスもこのFWとの関連が強く報じられていた。当時はバルセロナ、マンチェスター・シティ、チェルシー、ニューカッスル・ユナイテッド、ユヴェントスなども関心を持つクラブとして名前が挙がっていた。