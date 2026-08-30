PSVがジョエル・ファン・デン・ベルフの移籍をめぐって、セルティックと基本合意に達したと、『アイントホーフェンス・ダフブラット』のリク・エルフリンク記者が報じた。このMFはPSVに「約400万ユーロ」をもたらすことになるという。

19歳のファン・デン・ベルフは、2023年にPSVへ移籍する前、アヤックスとフィテッセの下部組織で育成を受けた。PSVではU-18、U-19、そしてヨングPSVでプレーしていた。

ファン・デン・ベルフは夏のプレシーズンでPSVトップチームに帯同し、ピーター・ボス監督は練習試合でも出場機会を与えていた。昨年にトップチームでの公式戦デビューを果たした後、さらに5試合に出場した。

ヨングPSVでは39試合に出場。「ボックス・トゥ・ボックス」のMFは11ゴール4アシストを記録し、王者のリザーブチームで攻撃面でも大きく貢献した。

「このPSVの選手は、セルティックでいきなりトップチームでの出場機会を狙うことになる。これは現時点のPSVでは実現が難しいとみられていた」とエルフリンク記者はこの移籍について説明した。「身体能力の高いファン・デン・ベルフはヨングPSVではトップ選手の一人だったが、PSVトップチームではまだ構想に入っていなかった」

ファン・デン・ベルフは、スコティッシュ・プレミアシップへの移籍を強く望んでいた。自身の能力を最大限に生かせると考えているためだ。PSVとしては放出を望んでいたわけではないが、双方の話し合いの末、移籍を認めて移籍金を得る形が選ばれた。

ファン・デン・ベルフは、この夏にクラブを去るヨングPSVの選手として決して最初の一人ではない。今週にはジョルディ・バウアーがFCトゥウェンテへ移籍し、サミ・ブフダネはSCカンブール行きを選択。さらにソル・シディベも、移籍期限前にKVメヘレンへ移る可能性がある。