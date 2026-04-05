PSVが公式に国内王者：アイントホーフェンが27度目のオランダ王者となる

PSVは日曜日の午後、正式にリーグ優勝を果たした。フェイエノールトが勝ち点を落としたことで、PSVは日曜日に自らは試合を行わずに、27度目のオランダ王者となった。

PSVは土曜日、FCユトレヒトとの白熱した一戦で既に勝ち点3を獲得していた。ホームのフィリップス・スタディオンでの4-3の勝利により、ピーター・ボス監督率いるチームは事実上の国内王者となっていたが、まだ正式な決定ではなかった。

というのも、2位のフェイエノールトは日曜日にFCヴォレンダムとの試合を控えていたからだ。もしフェイエノールトがその試合に勝てなければ、PSVが正式に国内王者となるはずだった――これは数週間前から予想されていたことだった。

ロビン・ファン・ペルシ率いるフェイエノールトは、ホームでのFCヴォレンダム戦で大きく期待を裏切り、下位チーム相手に精彩を欠いた引き分けに終わってしまった。フェイエノールトとPSVの差は、実のところすでに埋められないものとなっていたが、この引き分けにより、理論上も優勝の可能性は消滅した。

PSVと「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」の他チームとの実力差は、早い段階で明らかになっていた。第12節終了時点でPSVは首位に立ち、それ以来その座を譲ることはなかった。

これにより、PSVはエールディヴィジ史上最も早い優勝を果たした。1978年の記録を塗り替えた形だ。

しかし、2位争いははるかに熾烈だ。フェイエノールトが現在54ポイントでその羨望の座に立っているが、NECが1ポイント差、FCトゥエンテが4ポイント差で追っている。オスカル・ガルシア監督率いるチームが土曜日に直接のライバルであるトゥエンテに敗れたため、アヤックスとの差は6ポイントとなった。これにより、アムステルダムのチームは当面、争いから脱落したようだ。