PSVはクラブ公式サイトで、サム・ラマースが復帰すると発表した。FCトゥウェンテから加入するこのFWは2年契約を結び、背番号29を着用する。報道によれば、PSVはこの移籍に200万ユーロを支払うという。

「本当に“帰ってきた”という感じです。この間にクラブが文字通りにも比喩的にも築き上げてきたものを見るのは信じられないほどです。アカデミーは設備面で大幅なアップグレードが施され、トップチーム側は全面改装されましたし、スタジアムのあらゆる刷新についてはまだ話していないくらいです。PSVは上昇気流に乗っていて、それはあらゆる面から感じられます」と、契約書にサインした後にラマースは喜びを語った。

このFWは、PSV復帰に一度も迷いはなかったという。「最初の電話の時点から、双方の感触はとても良かったです。僕にとってPSVに戻るのは何の迷いもない決断でした。今はすべてがかみ合っています。大きな意欲と新たなエネルギー、そして野心を持って戻ってきました」

「私たちはセンターフォワードのポジションに強力な補強をまだ求めていて、サムは全員のリストで最上位にいました」と、テクニカルディレクターのアーネスト・スチュワートは説明した。「彼はPSVが志向するプレースタイルに非常によく合い、豊富な経験があり、クラブのことも知っていて、実績あるゴールスコアラーです。加えて、適切なメンタリティーを持ち、PSVで結果を残すために何が必要かも分かっています。だからこそ、サムがエイントホーフェンに戻ってきたことを大変うれしく思っています」

ラマースは、PSVにとってこの夏7人目の新戦力となる。これまでにスフェン・マイナンス、佐野航大、フィリップ・コスティッチ、ルシャレル・ヘールトライダ、サミ・ウアイッサ、アヨニ・サントスがエイントホーフェンへ加わっていた。

この新戦力はPSVの下部組織で育ち、最終的にトップチームまで昇格した。2020年にアタランタへ移籍。その後はアイントラハト・フランクフルト、エンポリ、サンプドリア、レンジャーズFC、FCユトレヒト、FCトゥウェンテでプレーした。

ラマースは土曜日にPSVでデビューを飾る可能性がある。前回王者はその日、アヤックスの本拠地に乗り込む。