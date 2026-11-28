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PSVアイントホーフェンは戦力強化に向け、引き続きイタリアの移籍市場に目を向けている。特に中盤では、ライン間で質をもたらし、できれば得点力も備えた選手を以前から探している。PSVアイントホーフェンはその候補を探し続けている。

オランダのクラブは以前からベルギー人MFケヴィン・デ・ブライネに注目し、ナポリに正式オファーを提示したが、すでに断られている。交渉の停滞を受けてPSVは代替候補の検討を始めた。『Sky Sports CH』によると、ここ数時間で有力候補として浮上しているのが、ミランのアルドン・ヤシャリだ。

デ・ブライネへのオファー：PSVは以前から、ケヴィン・デ・ブライネを、本人にゆかりがあり、家族も暮らすことを望んでいるベルギーとオランダの国境に位置するリンブルフ地方へ呼び戻そうと動いていた。前回の代表ウィークには、妻の発言が報道を通じて広まり、ナポリで同選手の将来を巡る騒動が起きたが、その時点ですでにPSVは選手との接触を始めていた。

元マンチェスター・シティのデ・ブライネは移籍に原則として応じる意向をすぐに示し、その後、移籍が実現した場合の契約についても基本合意に達した。これを受け、PSVはナポリに最初の正式オファーを提示した。

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オファーは拒否：オランダのクラブが提示したのは、1月の移籍市場が開いた際に完全移籍で獲得するための200万ユーロだった。しかし、選手をはるかに高く評価するナポリは十分な金額とは判断しなかった。



マッシミリアーノ・アッレルグリがデ・ブライネを重要な選手と考えている一方、デ・ラウレンティスは実際には退団の可能性を閉ざしていない。それでも、この金額で放出する考えはまったくない。少なくとも700万～1000万ユーロのオファーが必要となるが、PSVは現時点でそこまでの金額を出したくない考えだ。両者の隔たりで交渉は難しくなり、オランダのクラブは実現しやすい代替候補を探し始めた。

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代替候補のヤシャリ：この行き詰まりから別の選手を狙う案が生まれた。Sky Sport CHによると、クラブの補強担当者が最も適した候補と判断したのは、アルドン・ヤシャリだ。2025年夏にミランへ加入したMFだが、現在はチームで中心的な役割を担っていない。

オランダのクラブはすでにスイス人MFの代理人側と接触し、移籍への意向と取引の条件を探っている。

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ミランの帳簿上のコスト：ヤシャリはブルッヘから、固定額3400万ユーロにボーナス400万ユーロを加えた条件でミランに加入した。投資総額は約3800万ユーロに達する可能性がある。MFは2030年6月30日までの5年契約を結び、年俸は税引き後で約250万ユーロ、税引き前で約463万ユーロとなっている。

移籍金の固定額と5年間の償却を考慮すると、個人とチームの成績に関するボーナスは発生しておらず、2027年1月時点の帳簿上の残存価値は約2400万ユーロとなる。売却時に損失を避けるために必要な金額だ。一方、シーズン終了時の買い取りオプション付きレンタルとする場合、2027年6月30日時点の残存価値はさらに約2040万ユーロまで下がる。

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最初のオファー：現時点でPSVにとって最も実現しやすいのは、買い取りオプション付きレンタルだ。少なくとも今季終了までは費用を抑えて補強したいと考えている。

『Sky Sports CH』によると、PSVはすでにミランと接触している。MFをまずレンタルで獲得し、シーズン終了時にあらかじめ定めた買い取りオプションを行使できる案を提示した。レンタル料は低額で、ナポリに提示した200万ユーロを想定しているとみられる。ミランにとって買い取り額は少なくとも2000万ユーロでなければならない。

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競合も存在：ヤシャリはルベン・アモリムのローテーションの中で出場機会を増やし始めている。しかし、今後も脇役にとどまることはスイス人MFの望みに合わず、少なくとも1月に向けて別の選択肢を検討し始めている。

関心を寄せているのはPSVだけではない。複数の欧州クラブが2002年生まれのMFの状況を注視しており、ミランが売却に応じれば獲得競争に加わる可能性がある。