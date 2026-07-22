PSVがマイロン・ボアドゥについて明確な見解を示し、アダモ・ナガロの解決策も見つけた。

マイロン・ボアドゥの契約は6月末に満了し、フリーエージェントとなった。PSVのプレシーズンでは練習と試合に参加したが、『エインドホヴェン・ダグブラッド』紙のインタビューでアーネスト・スチュワート・ディレクターが去就を明言した。

2月にはリカルド・ペピの移籍が破談となり、現在彼に関する動きはほとんどない。「休暇中のペピとはまだ話していないが、『ここに残りたい』と言っていた。彼は優れたストライカーなので嬉しい」

また、昨季重傷を負ったアラサン・プレアもリハビリ中だ。「数週間、彼の回復を見守る」

ペピとプレアのほかに、昨季はマイロン・ボアドゥもPSVにいた。25歳のストライカーはASモナコから1年契約（延長オプション1年）で加入した。

「現時点でボアドゥを再招へいする予定はない。ただし、当クラブでコンディションを維持しながら他クラブ移籍を検討することは可能だ。各ポジションに3人も選手を抱えるわけにはいかない」とPSVのディレクターは述べた。

移籍が頓挫

先週はアダモ・ナガロとアルマンド・オビスポの移籍がそれぞれチョルムFK、RCランスで成立しなかった。

ナガロについては、コニャスポルが再びレンタルで獲得する意向を示している。彼は昨季後半も同クラブでプレーしていた。