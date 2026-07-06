月曜、PSVとAZはスヴェン・マイナンスの移籍で合意した。PSVは1300万ユーロを支払い、国内移籍史上3番目の高額となった。マイナンスは2031年半ばまで契約し、背番号21を着ける。

「PSVは明確なビジョンと最高水準の施設を持つ素晴らしいクラブで、毎シーズンタイトルを争える。これはキャリアの完璧な次のステップだ」とチャンピオンズリーグでのプレーを夢見てきたマイナンスは喜びを語り、アルクマールでの年月への感謝をAZに伝えた。

「AZは私が最高レベルで成長できる場を与えてくれた。初日から温かく迎えられ、素晴らしい人々と出会い、最高の試合を経験し、カップ優勝という一生忘れない思い出を作れた」とAZの公式サイトで語った。

背番号21を選んだ理由については、「この番号が最も心に響いた。ディバラやポグバが成功した番号なので、その伝統を受け継ぎたい」と語った。

AZテクニカルディレクターのニールス・ファン・ドゥイネンは「スヴェンはクラブに大きく貢献し、オールラウンドなMFに成長した。得点やアシストだけでなく、ゲームメーカー兼リーダーとしても重要だった」と語った。

PSVテクニカルディレクターのアーネスト・スチュワート氏は「長年にわたりスヴェンを注目してきた。彼は賢く多才で走力も高く、ゴールとアシストを安定して記録する。彼のメンタリティも魅力的だ」と語った。

PSVはマイナンス獲得に1300万ユーロを支払い、国内移籍史上3番目の高額となった。これまで最高はアヤックスがスレヤマニに支払った1630万ユーロで、PSVも昨年ファン・ボメルに1580万ユーロを支払っている。