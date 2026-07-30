PSVがルシャレル・ヘールトロイダに関心を示していると、アイントホーフェンス・ダフブラットが木曜日に報じた。ただ、オランダ代表で21試合に出場しているこのDFをめぐり、現王者がRBライプツィヒと実際に交渉をまとめるかどうかは、なお不透明だ。

同紙は、ライプツィヒがこのオランダ代表選手の保有権に対して高額を求めていると強調している。そのため、これが最大の障害になる可能性がある。

PSVは右サイドバックとセンターバックの補強候補を探っている。ヘールトロイダは、テクニカルディレクターのアーネスト・スチュワートにとって間違いなく候補の1人だ。

PSVはヘールトロイダ獲得に少なくとも2000万ユーロを支払う必要があるとみられており、この金額は現時点でアイントホーフェンのクラブにとって問題となっているようだ。レンタル移籍であれば打開策になる可能性はあるが、PSVにとってそれが実現可能かどうかは不透明だ。

ヘールトロイダはライプツィヒとあと3シーズンの契約を残している。昨季はフェイエノールトの元DFとしてサンダーランドへレンタル移籍していたが、同クラブは完全移籍で引き留めることを望まなかった。

Transfermarktは現在、ヘールトロイダの市場価値を2000万ユーロと見積もっている。このDFは現在、ブンデスリーガの新シーズンに向けた準備を進めており、ライプツィヒは8月29日にボルシアMG戦でシーズン開幕を迎える。

ヘールトロイダはワールドカップを前に、オランダ代表のスタンバイリストに入っていた。その後、ユリエン・ティンバーが負傷で離脱したため、ロナルド・クーマンによって追加招集された。