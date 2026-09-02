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Sam Vreeswijk

翻訳者：

PSVがアヨニ・サントスの加入を正式発表。MFは目を引く背番号を選択した

移籍情報
PSVアイントホーフェン
スパルタ・ロッテルダム

PSVは、アヨニ・サントスの加入を正式に発表した。背番号35をつける21歳の攻撃的MFは、アイントホーフェンで2031年半ばまでの契約にサインした。

サントスは新天地のクラブ公式サイトで「すべてが期限内にまとまることを願っていたので、緊張感のある数日間でした」とコメント。「今、自分がオランダ最高のクラブの選手だと言えることをとても誇りに思います」

「次のステップは、自分に何ができるのかをピッチで示すことです。自分はスピードがあり、ドリブルが強みの選手で、ボール奪取に優れ、状況判断力も高いと考えています。最終的にはレギュラーになり、もちろんタイトルも勝ち取りたいです」

PSVのフットボール部門ディレクターを務めるアーネスト・スチュワートも、サントスの加入を喜んでいる。「アヨニは創造性とダイナミズムを備えた選手で、1対1に強く、我々が求めるエネルギーと強度を持っています」

「彼はすでにかなり高いレベルにありますが、まだ成長の余地が大きいと信じています。だからこそ、今このタイミングでPSVに迎えることを意識的に決断しました。アヨニには素晴らしい未来が待っていると確信しています」

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今回の移籍金は、報道によれば約500万ユーロとみられている。カーボベルデ代表として1試合の出場歴を持つ同選手は、左サイドでもトップ下でもプレーできる。

サントスはスパルタの下部組織で育った。昨年10月にはロッテルダムのクラブのトップチームでデビュー。クラブでは公式戦通算32試合に出場し、2ゴール1アシストを記録した。

PSVでサントスが選んだのは背番号35だ。兄のジャミロ・モンテイロも、NECで同じ背番号35を着けている。

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