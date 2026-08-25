Mundo Deportivoによると、PSVがアズディン・ウナヒ獲得レースで突如として先頭に立った。今夏の移籍期間では、このMFに対してアヤックスも強い関心を示していた。

火曜日、PSVは正式オファーを提示した。ただ、その金額が正確にいくらなのかは不明だ。もっとも、アイントホーフェンのクラブが2500万ユーロの契約解除条項を満たすつもりがないことは明らかとなっている。

スペイン紙によると、現時点でPSVにとって状況は非常に良好だという。アイントホーフェンのクラブはすでにジローナと移籍成立に向けた交渉を進めている。

報道によれば、テクニカルディレクターのアーネスト・スチュワートは、他クラブが動き出す前にできるだけ早くこの取引をまとめたい考えだ。

『Mundo Deportivo』は「現時点で、ウナヒ獲得の最有力候補はPSVだ」と伝えている。「アイントホーフェンのクラブは、具体的なオファーを提示したことで、他の関心を示すクラブより一歩リードしている」

ウナヒは此前、アヤックス行きが強く取り沙汰されており、そこではミチェル監督との再会も可能だった。また、ハル・シティ、イプスウィッチ・タウン、イテハド・クラブも獲得レースに加わっていた。

ウナヒとジローナの契約は2030年半ばまで残っている。降格後はスペインを離れることが認められており、スペインからの報道によれば、現在はPSVがポールポジションに立っている。