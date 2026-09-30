PSVからのレンタル移籍選手が驚きを与え、今季終了後にエイントホーフェンへ戻ることを断固として望んでいない

イサーク・ババディは、PSVに戻る必要はもうないとRTV Rijnmondの取材で語った。今季終了後もスパルタに残ることを望んでいる。

ババディはPSVの下部組織が輩出した最大級の才能の一人だ。このMFは2024年に大きな飛躍を遂げ、ペーター・ボス監督のもとでトップチームを経験した。

最終的には序列を下げ、昨季はロイヤル・アントワープにレンタル移籍した。しかし、ベルギーでは本領を発揮できなかった。21試合に出場したものの、得点もアシストも記録できなかった。

この夏、PSVは彼をスパルタに送り出し、ババディはデビューから12秒後に初ゴールを決めた。本人によれば、ヘット・カステールで完全に居場所を見つけており、必ずしもアイントホーフェンに戻る必要はないという。

というのも、スパルタは金額非公表の買い取りオプションをババディに対して保有している。21歳のババディは、そのオプションが行使されることを願っている。「その金額がどれくらいかは分かっているけど、言うつもりはない。それは賢明じゃないと思う」

「ここでいいシーズンを送りたい。それから先のことはその時に分かる。スパルタが僕のオプションを行使してくれることを願っている」と彼は締めくくった。







