ニーク・スヒクスは金曜夜、ヘラクレス・アルメロ対RKCヴァールヴァイク（3-0）の一戦で見せた特別なセーブによって、世界的な注目を集めた。PSVからレンタル加入しているGKは、前半終了前に奇妙でありながら見事なプレーで失点を防いだ。この場面の映像は、すでに世界中へ拡散している。

注目の場面が起きたのは、アルメロで行われたこの試合の前半だった。ジャン＝ポール・ンジャリがファーサイドを狙ってシュートを放つと、そのコース上にはヘラクレスのMFセム・スヘペルマンが立っていた。スヒクスはオフサイドをアピールするために腕を上げたが、スヘペルマンが跳び上がってボールを自分の下に通した。

その後、ボールはポストの内側に当たってゴールライン方向へ転がった。スヒクスはなおも腕を上げたままだったが、軸足の後ろを通す形でかかとを使い、ボールをゴールからかき出すことに成功した。主審はボールが完全にはゴールラインを越えていないと判定し、RKCはビハインドを免れた。

この特別なセーブは見過ごされなかった。ESPNがこの映像をSNSで共有すると、複数の大手国際サッカーアカウントがこのプレーを取り上げた。こうしてPSVからのレンタル選手は、その型破りなプレーによって短時間で世界へ広まった。

とはいえ、スヒクスとRKCにとって、この劇的な場面が最終的に大きな実りをもたらすことはなかった。ヘラクレスは試合前の時点で、ケウケン・カンピオン・ディビジの第1ピリオド優勝を確定させるには引き分けで十分だった。

前半はスヒクスが無失点を保ったものの、後半に入るとヘラクレスがすぐに先制した。51分、トリスタン・ファン・ヒルストがPKを決め、ホームチームを正しい軌道に乗せた。RKCはその後、試合に引き戻すことができなかった。

65分にダモン・ミラニがリードを広げると、そのわずか3分後にはマニー・ロドリゲスがスコアボードに3-0を刻んだ。これで試合の決着は決定的となり、ヘラクレスは第1ピリオド優勝を祝うことができた。アルメロのクラブはこの勝利により、少なくとも昇格プレーオフ進出の座を確保した。







