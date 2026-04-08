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チャンピオンズ リーグ
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PSGvsリヴァプールはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【4月9日】パリ・サンジェルマンvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26準々決勝1stレグ

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 リヴァプール
パリ・サンジェルマン
リヴァプール
遠藤航

【欧州CL 放送予定】4月9日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準々決勝1stレグ、パリ・サンジェルマン対リヴァプールの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準々決勝1stレグが日本時間4月9日(木)に開催。パリ・サンジェルマンと、遠藤航が所属するリヴァプールが対戦する。

【PSGvsリヴァプールを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、パリ・サンジェルマンvsリヴァプールのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

PSGvsリヴァプールの試合スケジュール・開始時間

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグのパリ・サンジェルマンvsリヴァプールは、PSGのホーム「パルク・デ・プランス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグ
  • 日程：2026年4月9日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：パリ・サンジェルマン vs リヴァプール
  • 会場：パルク・デ・プランス

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PSGvsリヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsリヴァプールの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
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Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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PSGvsリヴァプール チーム情報

パリ・サンジェルマン vs リヴァプール スタメン

パリ・サンジェルマンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

3-4-1-2

Home team crestLIV
39
マトヴェイ・サフォノフ
5
C
マルキーニョス
25
ヌーノ・メンデス
2
アクラフ・ハキミ
51
ウィリアム・パチョ
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
17
ヴィティーニャ
87
ジョアン・ネヴェス
14
デジレ・ドゥエ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
10
ウスマン・デンベレ
25
ギオルギ・ママルダシュヴィリ
4
C
フィルジル・ファン・ダイク
2
ジョセフ・ゴメス
5
イブラヒマ・コナテ
8
ドミニク・ソボスライ
30
ジェレミー・フリンポン
10
アレクシス・マクアリスター
38
ライアン・フラーフェンベルフ
6
ミロシュ・ケルケズ
22
ウーゴ・エキティケ
7
フロリアン・ヴィルツ

3-4-1-2

LIVAway team crest

PSG
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

LIV
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSG
-直近成績

ゴールを許す
16/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

LIV
-直近成績

ゴールを許す
6/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

PSG

直近の 4 試合

LIV

2

勝利

0

引分け

2

勝利

4

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
2/4
両チームが得点
2/4

順位表