2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準々決勝1stレグが日本時間4月9日(木)に開催。パリ・サンジェルマンと、遠藤航が所属するリヴァプールが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsリヴァプールのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

PSGvsリヴァプールの試合スケジュール・開始時間

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグのパリ・サンジェルマンvsリヴァプールは、PSGのホーム「パルク・デ・プランス」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグ

日程：2026年4月9日(木)4:00キックオフ／日本時間

カード：パリ・サンジェルマン vs リヴァプール

会場：パルク・デ・プランス

PSGvsリヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsリヴァプールの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

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月額加入 1,540円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

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※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

PSGvsリヴァプール チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表