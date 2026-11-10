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UEFA女子チャンピオンズリーグ
team-logoパリ・サンジェルマン
Stade Sebastien Charlety
team-logoバイエルン・ミュンヘン
Leminoプレミアムがチャンピオンズリーグ全試合を配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma
協力：

【11月11日】パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送/ネット配信予定｜女子チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第4節

UEFA女子チャンピオンズリーグ
パリ・サンジェルマン 対 バイエルン・ミュンヘン
パリ・サンジェルマン
バイエルン・ミュンヘン
谷川萌々子

【女子CL放送予定】11月11日開催の女子チャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第4節、パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2026-27シーズンのUFFA女子チャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月11日(水)に開催。パリ・サンジェルマン女子と、なでしこジャパン谷川萌々子が所属するバイエルン・ミュンヘン女子が対戦する。

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本記事では、パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

PSGvsバイエルンの試合日程・キックオフ時間

UEFA女子チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のパリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンは、フランスのパリ近郊にある「スタッド・ジョルジュ・ルフェーヴル」で開催される。

  • 大会：UEFA女子チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2026年11月11日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：パリ・サンジェルマン vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：スタッド・ジョルジュ・ルフェーヴル
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PSGvsバイエルンのテレビ放送・ネット配信予定

UEFA女子チャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンの試合は、『Leminoプレミアム』と『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

PSGvsバイエルン チーム情報

パリ・サンジェルマン vs バイエルン・ミュンヘン 予想スタメン

マネージャー

  • P. Cesar

両チームの対戦成績

対戦成績

パリ・サンジェルマンドローバイエルン・ミュンヘン
2
1
2
UEFA女子チャンピオンズリーグ
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
1
バイエルン・ミュンヘン badge
バイエルン・ミュンヘン
FCB
3
終了
UEFA女子チャンピオンズリーグ
バイエルン・ミュンヘン badge
バイエルン・ミュンヘン
FCB
2
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
2
終了
UEFA女子チャンピオンズリーグ
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
0
バイエルン・ミュンヘン badge
バイエルン・ミュンヘン
FCB
1
終了
UEFA女子チャンピオンズリーグ
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
2
バイエルン・ミュンヘン badge
バイエルン・ミュンヘン
FCB
2
終了
UEFA女子チャンピオンズリーグ
バイエルン・ミュンヘン badge
バイエルン・ミュンヘン
FCB
1
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
2
終了
6得点7
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バルセロナバルセロナBAR
3300192+179
2
オリンピック・リヨンオリンピック・リヨンOLL
3210140+147
3
アーセナルウィメンアーセナルウィメンARS
321062+47
4
チェルシーFCウィメンチェルシーFCウィメンCHE
321030+37
5
ユベントスユベントスJUV
320183+56
6
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
312072+55
7
バイエルン・ミュンヘンバイエルン・ミュンヘンFCB
312074+35
8
インターインターINT
311127-54
9
マンチェスターシティWFCマンチェスターシティWFCMCI
30304403
10
レアル・マドリード・フェメニーノレアル・マドリード・フェメニーノRMA
30304403
11
HBキューゲHBキューゲHBK
3102510-53
12
SLベンフィカSLベンフィカBEN
310227-53
13
セルヴェットセルヴェットSER
3102614-83
14
パリFCパリFCPAR
302158-32
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
16
BKヘッケンFFBKヘッケンFFBKH
301215-41
17
ローマローマROM
301208-81
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
Qualification to 1/4 finals
ラウンド8出場権

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