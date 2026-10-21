「PSGの選手たちが世界最高」指揮官が絶賛！CL優勝候補の声には「今日まで誰も言わなかったのに…」

共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】パリ・サンジェルマンとバルセロナは、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節で激突した。

広告

パリ・サンジェルマン（PSG）のルイス・エンリケ監督は、バルセロナ戦の勝利を喜んでいる。





20日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節で、バルセロナと対戦したPSG。開幕から公式戦11連勝中と絶好調のチームをホームに迎えたが、38分にデジレ・ドゥエのゴールで先制に成功する。その後追いつかれたが、ヴィティーニャがスーパーゴールを叩き込むなど後半に3ゴールを奪い、最終的に4-2で勝利を収めた。





これでCL開幕3連勝、いずれも4ゴール以上を記録。三連覇へ向けて見事なスタートを切ったPSGだが、試合後にエンリケ監督は選手たちについて問われると、以下のように返答している。





「私は世界最高の選手たちを持っている。そう確信している。彼らは私にとって最高であり、彼ら以上の選手はいないよ」





広告 広告

「リュカ（エルナンデス）のような経験豊富な選手がいる。彼は世界屈指の選手の一人をマークするという、信じられないような仕事をしてくれた。すべてが完璧だった。チームにとって重要な選手である彼が、この試合で活躍したのは当然のことだ。心から嬉しく思う。この報いを受けるに値する選手だ」





Related Topics

「我々はすでに、グループ内で最強の2チームであるマンチェスター・シティとバルセロナと対戦した。昨シーズンも（開幕3試合で）今と同じ勝ち点を稼いだが、そのときは8位以内に入れなかった。今はこの勝利の瞬間を味わいたい。そしてさらなる野心を示すために、週末のリヨン戦に目を向けたい」





今季も優勝候補筆頭とされるPSGだが、エンリケ監督は「周りがそう見ていることは気にしない。今日この日まで、PSGを優勝候補に挙げる人など誰もいなかったからね。そう見られることは受け入れる。ただ、これが決定的な試合というわけではない。最も重要なのは、4月に行われるノックアウトステージだ」と冷静に語った。





広告

一方で、『Movistar Plus+』では「我々が他より優れているわけではない。『自分たちが最高だ、特別だ』と思い込むことこそ、最初の落とし穴になる。今日、我々が優位に立てたのは、前線の選手たちによるプレッシングのおかげだ。ボールを奪うには組織的な守備でサポートし合うことが不可欠であり、そうでなければ守り切ることは不可能だね」とも語っている。