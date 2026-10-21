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Ryo Mika

「PSGの選手たちが世界最高」指揮官が絶賛！CL優勝候補の声には「今日まで誰も言わなかったのに…」

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【欧州・海外サッカー ニュース】パリ・サンジェルマンとバルセロナは、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節で激突した。

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パリ・サンジェルマン（PSG）のルイス・エンリケ監督は、バルセロナ戦の勝利を喜んでいる。


20日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節で、バルセロナと対戦したPSG。開幕から公式戦11連勝中と絶好調のチームをホームに迎えたが、38分にデジレ・ドゥエのゴールで先制に成功する。その後追いつかれたが、ヴィティーニャがスーパーゴールを叩き込むなど後半に3ゴールを奪い、最終的に4-2で勝利を収めた。


これでCL開幕3連勝、いずれも4ゴール以上を記録。三連覇へ向けて見事なスタートを切ったPSGだが、試合後にエンリケ監督は選手たちについて問われると、以下のように返答している。


「私は世界最高の選手たちを持っている。そう確信している。彼らは私にとって最高であり、彼ら以上の選手はいないよ」


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「リュカ（エルナンデス）のような経験豊富な選手がいる。彼は世界屈指の選手の一人をマークするという、信じられないような仕事をしてくれた。すべてが完璧だった。チームにとって重要な選手である彼が、この試合で活躍したのは当然のことだ。心から嬉しく思う。この報いを受けるに値する選手だ」


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「我々はすでに、グループ内で最強の2チームであるマンチェスター・シティとバルセロナと対戦した。昨シーズンも（開幕3試合で）今と同じ勝ち点を稼いだが、そのときは8位以内に入れなかった。今はこの勝利の瞬間を味わいたい。そしてさらなる野心を示すために、週末のリヨン戦に目を向けたい」


今季も優勝候補筆頭とされるPSGだが、エンリケ監督は「周りがそう見ていることは気にしない。今日この日まで、PSGを優勝候補に挙げる人など誰もいなかったからね。そう見られることは受け入れる。ただ、これが決定的な試合というわけではない。最も重要なのは、4月に行われるノックアウトステージだ」と冷静に語った。


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一方で、『Movistar Plus+』では「我々が他より優れているわけではない。『自分たちが最高だ、特別だ』と思い込むことこそ、最初の落とし穴になる。今日、我々が優位に立てたのは、前線の選手たちによるプレッシングのおかげだ。ボールを奪うには組織的な守備でサポートし合うことが不可欠であり、そうでなければ守り切ることは不可能だね」とも語っている。

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.