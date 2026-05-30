PSGの時代は続く…PK戦を制してチャンピオンズリーグ二連覇を達成！アーセナルは悲願の初優勝に届かず

30日のチャンピオンズリーグ（CL）決勝、パリ・サンジェルマン（PSG）対アーセナルは1-1の引き分けとなり、PK戦4-3でPSGがCL連覇を果たしている。

ハンガリーの首都ブダペストにあるプスカシュ・アレーナで行われた今季CL決勝。ルイス・エンリケ監督が率いるPSGはタイトル防衛を目指し、同じくスペイン人のミケル・アルテタ監督が指揮を執るアーセナルは、昨季のPSGのように悲願の初優勝を狙った。

スコアはキックオフから6分後に動いている。先制点を決めたのはアーセナルだ。ハフェルツがPSGのDFラインを突破して、そのままペナルティーエリア内左に侵入。GKサフォノフを眼前にして、強烈なシュートでニアサイドを打ち抜いた。

アーセナルにしては願ってもない、PSGにしては望んでいない展開だった。アーセナルは今季CL14試合の内9試合を無失点で抑えるなど、鉄壁の守備を誇るチームだ。その攻撃的なサッカーで世界中に名声を轟かせるPSGが相手でも、アーセナルのコンパクトにまとまった4-4-2の守備は綻びを見せず。PSGは中央からは攻め入るスペースをまったく見つけられず、サイドに迂回して攻撃を仕掛けようとするも、そちらからも有効な手を打つことができなかった。

PSGは32分、ヌーノ・メンデスのクロスからファビアンが強引な形でヘディングシュートを放つも、これは枠を外れてしまう。その後もアーセナルはPSGのまったく隙のない、統率の取れた守備を見せ続けて、1-0で試合を折り返している。

後半に入っても、PSGがボールを保持して攻め続け、アーセナルが堅守速攻で追加点を狙う状況は変わらない。アーセナルの守備は相変わらず手堅かったが、62分、PSGの執拗な攻撃がついにその堅守にヒビを入れた。ペナルティーエリア内に侵入したクヴァラツヘリアが、モスケラに倒されてPSGがPKを獲得。キッカーを務めるのは、デンベレ。2025年のバロンドール受賞者はGKラヤの逆を突いて、枠内左にボールを突き刺している。

1-1となった後には、アーセナルに前に出ざるを得ず攻守が激しく切り替わる展開に。その中でPSGは77分にクヴァラツヘリア、89分にヴィティーニャがポストを叩くシュートを放つなどして、アーセナルに冷や汗をかかせた。結局、90分間は1-1のまま終了。試合は延長戦までもつれ込むことになった。

延長戦前半はどちらも攻撃の意思を示しながらもチャンスに乏しい内容。102分にはアーセナルのマドゥエケがヌーノ・メンデスに倒されたとしてPKを主張したが、笛が吹かれることはなかった。延長戦後半はPSGがより一方的にボールを保持したものの、疲労もあってかアーセナルの堅守を崩せず、一方のアーセナルも途中出場ギェケレシュがシュートを外して結局ゴールは生まれず。決着はPK戦に委ねられている。

運命のPK戦……PSGはゴンサロ・ラモス、アーセナルはギェケレシュと一人目はいずれも成功。2人目でPSGはドゥエが成功させ、アーセナルはエゼがシュートを枠外に飛ばす。しかし3人目、PSGのヌーノ・メンデスのシュートをラヤが止め、一方でアーセナルはライスが決め切ったことでスコアは2-2のタイとなった。

4人目はPSGのアクラフもアーセナルのマルティネリもともに成功。そして5人目、PSGのベラルドがシュートを決め切ったのに対して、アーセナルはガブリエウがクロスバーの上に外してしまい勝負あり。PSGが2シーズン連続の欧州制覇を成し遂げている。

フランスリーグ優勝を果たしているPSGは、二冠でシーズンを終えた。現行のCLで2大会連続の優勝を果たしたのは、2016〜2018年に三連覇を果たしたレアル・マドリー以来2チーム目だ。一方のアーセナルはバルセロナに敗れた2005-06シーズン以来のCL決勝だったが、初優勝はまたもお預けとなっている。