今、最も止められない存在？PSGの25歳に現地記者「頑張れよ、ベン・ホワイト…」CL決勝Tで10ゴール関与

パリ・サンジェルマン（PSG）FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアについて、有力メディア『The Athletic』の記者が分析している。

6日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第2戦で、バイエルン・ミュンヘンと対戦したPSG。敵地での一戦だったが、開始3分にクヴァラツヘリアのアシストからウスマン・デンベレが先制ゴールを奪う。試合終了間際に失点したが、試合は1-1のドローで終了。2試合合計スコア6-5で、PSGが2シーズン連続の決勝進出を果たした。

この試合でも先制点をアシストしたクヴァラツヘリアだが、これで直近のノックアウトフェーズ7試合連続でゴールに関与。計10ゴール（7ゴール3アシスト）に直接関与しているが、これは今季最多の数字となっている。

そんなジョージア代表の25歳FWについて、『The Athletic』のニック・ミラー記者が分析。「クヴァラツヘリアはどうやって止めればいいのか？」と題し、決勝戦でPSGと対戦するアーセナルで右サイドバックを務めるベン・ホワイトに触れつつ、以下のように指摘した。

「ベン・ホワイトは、フットボールに異常なほど執着しているわけではないことで有名だ。優秀な選手だが、他の選手ほどフットボールに没頭はしていない。だからこのバイエルン対PSGを観戦していなかった可能性は十分にある。そして、その方がむしろ良かっただろう。決勝でほぼ確実にマークすることになるであろう選手をじっくり研究していたら、貴重な睡眠時間がわずかになっていたかもしれない」

「フヴィチャ・クヴァラツヘリアは類まれな才能の持ち主だ。繊細さとパワーを兼ね備える恐るべき選手であり、どんなに優れた守備陣でも対処するのは極めて困難。対戦相手の監督は、必ず対策を練る必要がある。決勝では、ミケル・アルテタが異例の采配を振るうかもしれない。例えば右サイドの守備を強化して、この試合の3分のような場面を防ごうとするかもしれない。ダヨ・ウパメカノがほんの一瞬立ち止まったが、クヴァラツヘリアには相手をかわしてターンするのにその一瞬で十分だった。彼が相手を外したことで、デンベレが自由にシュートコースを選ぶことにつながっている」

そしてミラー記者は「あのような場面こそ、O脚気味なこのジョージア代表はまさに止められない。頑張れよ、ベン」と締めくくっている。

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