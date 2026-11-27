共有 GOALをGoogleでフォロー

パリ・サンジェルマンは攻撃陣に深刻な負傷者が相次ぐ中、1月の移籍市場を前にアトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスの獲得可能性を改めて問い合わせたと報じられている。欧州王者の動きを受け、以前から関心を寄せるアーセナルも動向を注視しているが、アトレティコと選手側はいずれもシーズン途中の移籍を否定している。

広告

PSGの攻撃陣に相次ぐ大きな打撃

『TEAMtalk』によると、PSGは デジレ・ドゥエ と フヴィチャ・クヴァラツヘリア がともに今季絶望の負傷を負ったことを受け、前線の補強候補を検討している。フランスの強豪はすでに複数のウイングを候補に挙げているが、アルバレスの獲得可能性も確認した。しかし、アトレティコにシーズン途中で売却する意思はなく、同FWの代理人側も1月の移籍は検討していないと主張している。

復調のアルゼンチン人FWをシメオネ監督が支持

マドリードの関係者によると、アルバレスは冬の移籍を求めていない。特に、今季序盤にはディエゴ・シメオネ監督の構想から外れていたものの、現在は力強い復調を遂げている。25歳のアルバレスはクラブと代表での直近10試合で本来の調子を取り戻し、6得点4アシストを記録。そこには 水曜日のチャンピオンズリーグ、ヴィキング戦での勝利で挙げた得点 も含まれる。

その勝利の後、シメオネ監督はアルバレスへの信頼を公の場で改めて示した。「彼には満足している。人として彼が大好きだし、サッカー選手として彼を支えていく。彼を経由しないプレーはなく、どのプレーも重要だ。疑いはまったくない。我々が目指す場所に到達するには、最高のフリアン・アルバレスが必要だ」

アーセナルも動向を注視

PSGとアーセナルはともに、バルセロナへの移籍を巡る騒動が起きた夏にも、このアルゼンチン代表FWの動向を追っていた。アルバレスはカタルーニャへの移籍を模索したがっていたものの、アトレティコが譲らず、退団を阻止。かつてマンチェスター・シティでプレーした同FWはスペインの首都に戻り、謝罪した。

広告 広告

同報道によると、アーセナルはPSGが再び獲得に動いたことを把握しており、アルバレスをミケル・アルテタ監督率いる攻撃陣を大幅に強化できる選手と引き続き見ている。先月には、 マルティン・スビメンディをトレード要員として提示する可能性 が伝えられ、アーセナルのシーズン途中の獲得への期待は高まっていた。

夏に大きな争奪戦か

シメオネ監督がアルバレスの力を最大限に引き出そうと決意している中、PSGとアーセナルのどちらにとっても1月の移籍は選択肢から外れている。フランス王者はこの冬、ドゥエとクヴァラツヘリアの穴を埋めるため、候補に挙げているウイングの獲得に向かう可能性が高い。それでも、シーズン終了後にはアルゼンチン人FWを巡る新たな大規模な争奪戦が起きると見込まれる。