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パリ・サンジェルマンは、フヴィチャ・クヴァラツヘリアが今季絶望となる深刻な膝の負傷を負ったことを受け、バイエル・レヴァークーゼンの有望株イブラヒム・マザの1月の獲得に向け、大型オファーを準備していると報じられている。ルイス・エンリケ監督が攻撃陣の代役を急いで探すなか、高い評価を受けるアルジェリア代表の獲得には激しい競争が予想される。

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重傷のクヴァラツヘリア、PSGは戦略の見直しを迫られる

PSGに大きな痛手となるニュースが届いた。クヴァラツヘリアが今季残りの試合を欠場する。ジョージア代表ウイングは右膝の前十字靱帯を断裂する重傷を負い、数カ月の離脱が確定した。この重傷により、エンリケ監督の攻撃陣には大きな穴が生じる。

PSGの指揮官は、国内と欧州の大会が重要な局面を迎える時期に、このダイナミックなFWを大いに頼りにしている。そのため、スポーツアドバイザーのルイス・カンポスはすでに、質の高い代役を求めて移籍市場を積極的に調査している。PSGは前線の補強に向け、1月の移籍市場で多額の資金を投じるとみられている。

レヴァークーゼンの若手に照準

PSGはレヴァークーゼンの若手マザを、シーズン途中の優先的な獲得候補として早くも特定した。『Fichajes』によると、20歳のアルジェリア代表選手は、今季を立て直すためにエンリケ監督が求める具体的な選手像に合致する。

マザはヘルタ・ベルリンで技術を磨いた後、ドイツのトップレベルで活躍。その優れた戦術的柔軟性と技術力は、PSGのスカウト陣の目に留まっている。

Getty Images

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アルジェリア代表の逸材には高額な移籍金が必要

この若きアタッカーは今季、バイヤー・レヴァークーゼンで素晴らしい調子を見せている。公式戦わずか8試合で、すでに3得点3アシストを記録した。しかし、獲得を望むPSGにとって、契約をまとめるのは決して安く済まない。推定評価額からすると、レヴァークーゼンの売却の意思を探るだけでも、PSGは少なくとも5000万ユーロのオファーを提示する必要がある。

アルジェリア代表の逸材を巡る激しい争奪戦

レヴァークーゼンが、貴重な攻撃の戦力を簡単に手放すことはないだろう。同クラブはすでに、アトレティコ・マドリー、マンチェスター・シティ、アーセナルからの移籍に関する打診を断っている。

さらに、レヴァークーゼンの幹部は現在、マザとの高額な新契約について交渉を進めている。現行契約は2030年まで残っているものの、大幅な昇給によって、この司令塔に長期的な残留を決意してもらいたい考えだ。